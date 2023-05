﻿Protest in Hannover: Landwirte gehen demonstrativ in Milch baden

Hannover. Vor dem Landwirtschaftsministerium in Hannover sind am Dienstag zwei Milchviehhalter demonstrativ in einem Milchbad baden gegangen. Mit der Aktion will der Bund deutscher Milchviehhalter (BDM) für eine organisierte, befristete Reduzierung der EU-Milchmenge protestieren– und vor einer neuen Milchmarktkrise warnen.

Aktuell könnten bereits bei einem Preis von 43 Cent pro Kilogramm Milch gerade noch die variablen Kosten der Milchproduktion gedeckt werden, heißt es beim BDM. Die Milcherzeugerpreise hätten dieses Preisniveau in vielen Fällen bereits überschritten. Den Milchbetrieben bleibe nur eines: Mehr produzieren, um die Liquidität halten zu können. Bei gleichzeitig sinkender Nachfrage spitze sich die Situation weiter zu.

„Die Milchbauern baden aus, was die Politik versäumt“: Landwirte protestieren vor dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Rechts im Milchbad: Milchviehhalter Peter Habbena. © Quelle: Sarah Albrecht BDM e.V

Bundesweit Protestaktionen der Milchviehhalter

Peter Habbena, einer der Landwirte im Milchbad, war sich begeistert von der Aktion: „Die ganze Politik ist wie ein Mosaik. Ich denke, wir konnten heute einen Baustein ergänzen, der noch lange leuchten wird“, sagte der Milchviehhalter aus Krummhörn (Landkreis Aurich). „Es hat Spaß gemacht und ich würde es wieder machen.“

Die Protestaktion unter dem Motto „Die Milchbauern baden aus, was die Politik versäumt“ ist in dieser Woche auch vor anderen Landwirtschaftsministerien bundesweit geplant.

