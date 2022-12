﻿Razzia bei „Reichsbürgern“: LKA-Beamter aus Niedersachsen unter den Beschuldigten

Notbetreuung trotz Glatteis: So lief der Schulstart am Montagmorgen

Wegen Glatteisgefahr fiel in der Region Hannover am Montag die Schule aus. Notbetreuung wird an den Grundschulen trotzdem angeboten. Wird diese auch in Anspruch genommen? Wir haben bei Schulen in Hannover nachgefragt.