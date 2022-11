﻿Rekord: Schon 53 gesprengte Geldautomaten in Niedersachsen in diesem Jahr

Niedersachsens Ermittler bündeln ab sofort ihr Wissen über Geldautomaten-Sprenger. Grund: Die Taten steigen seit Jahren, 2022 deutet sich ein neuer Höchstwert an. Die Räuber greifen auch immer häufiger zu richtigem Sprengstoff. Die neue Zentralstelle in Osnabrück soll Zusammenhänge früh erkennen.

Hannover/Osnabrück. Das Jahr 2022 steuert auf einen neuen Negativrekord zu: Laut Justizministerium haben Kriminelle bis jetzt schon 53 Geldautomaten in Niedersachsen in die Luft gesprengt – bloß zwei weniger als im gesamten abgelaufenen Jahr. Damit setzt sich der seit 2015 steigende Trend ungehindert fort. Seitdem nahmen die Taten um mehr als 80 Prozent zu. Und die Ermittlungsbehörden reagieren: Das Justizministerium zentralisiert ab sofort die Expertise an einem Ort, um schlagkräftiger zu werden: bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

„Die Sprengungen von Geldautomaten gehören zu den gemeingefährlichsten Taten unserer Zeit“, sagt die noch amtierende Justizministerin Barbara Havliza (CDU). „Es grenzt an ein Wunder, dass die immer wuchtigeren Explosionen noch zu keinem Unglück geführt haben.“ Denn: Nicht nur die Fallzahlen lagen 2015 bei lediglich 30 Sprengungen.Früher wurde bloß Gas eingeleitet, um die Maschinen zu öffnen. Da Detektoren dies aber nun feststellen können, greifen die Banden zu richtigem Sprengstoff – mit unkalkulierbaren Gefahren für Täter und Unbeteiligte in Explosionsnähe.

Automatensprenger sind „Gefahr für Leib und Leben“

Durch die Wucht werden außerdem die Häuser meist stark beschädigt oder komplett zerstört. "Befinden sich Wohnungen in den betroffenen Gebäuden, besteht für die Bewohner eine reale Gefahr für Leib und Leben", heißt es seitens des Ministeriums. Auch in der Region Hannover schlagen die Banden immer wieder zu: Mitte Mai etwa verwüsteten Unbekannte eine Sparkassen-Filiale in Altwarmbüchen (Isernhagen). Im Sommer 2021 gab es im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Hannover eine regelrechte Anschlagsserie.

Deshalb sei es wichtig, die Erkenntnisse zu zentralisieren. „Wir brauchen kompetente, gut vernetzte und hochmotivierte Ermittlungseinheiten, die ohne Weiteres in der Lage sind, große Verfahren aus dem Bereich der Bandenkriminalität zu bearbeiten“, sagt Havliza. Das soll sicherstellen, dass die Strafverfolger selbst kleinste Zusammenhänge erkennen, die sonst untergehen. Beispiel: die organisierte Mietwagen-Szene, die hochmotorisierte Fahrzeuge über Strohfirmen und Strohmänner in Deutschland und den Niederlanden als Fluchtautos vermietet.

Staatsanwaltschaft Osnabrück hat richtige Kontakte

Doch warum Osnabrück? Die dortigen Strafverfolger führten in den vergangenen zwei Jahren bereits erfolgreich drei große Ermittlungskomplexe. Beispielsweise Ende Juni verhafteten die Beamtinnen und Beamten grenzübergreifend 13 Verdächtige. Alle Komplexe zeichneten sich laut Ministerium durch eine gute Zusammenarbeit mit den Niederlanden, mit Eurojust, Europol und dem Bundeskriminalamt aus. Die entsprechenden Kontakte seien somit schon vorhanden.

Die gesamte niedersächsische Grenze zu den Niederlanden liegt im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft. Von dort stammen nicht nur Wagenverleiher, sondern auch die meisten Banden. Das Fachwissen in Osnabrück zu bündeln, liegt laut Havliza deshalb „auf der Hand“.