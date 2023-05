﻿Schimmel, Mäuseplage, bröckelnder Putz: So arbeitet die Polizei in Niedersachsen

Marode Dienstgebäude

Marode Bausubstanz: Der Keller im Polizeikommissariat Winsen ist völlig vergammelt. Viele Dienststellen in Niedersachsen sind in einem schlimmen Zustand.

Ob in Hannover, Braunschweig, Peine, Winsen oder anderswo – viele Gebäude der Polizei in Niedersachsen sind in einem schlimmen Zustand. Etwa 186 Millionen Euro wären laut Landesregierung nötig, um die Dienststellen wieder in Schuss zu bringen. Es könnte aber auch teurer werden.

