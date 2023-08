﻿Schulstart in Niedersachsen: Was steht in welchem Schuljahr an?

Hannover. In Niedersachsen startet am Donnerstag, 17. August, nach sechs Wochen Sommerferien das neue Schuljahr. Doch was passiert eigentlich in welchem Jahrgang? Hier ein Überblick über das Wichtigste in möglichen 13 Schuljahren – wenn denn die Schulkarriere bis zum Abitur führen soll.

Klasse eins: Die Spielregeln werden gelernt

Start ins Schulleben: Die Jungen und Mädchen, die in die erste Klasse kommen, müssen erst mal lernen, wie das Schulleben überhaupt funktioniert. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Erstklässler lernen Zahlen und Buchstaben, aber auch das Schulleben überhaupt kennen. Der ehemalige langjährige Grundschulleiter Frank Post aus Hannover sagt, Ziel im ersten Schuljahr sei vorrangig das Bilden einer Gruppe, die nach demokratischen Spielregeln organisiert ist. Es gelte, nicht die Starken, sondern die Stärken zu stärken. Gerade das Miteinander fällt Kindern jedoch insbesondere nach den Corona-Jahren nicht immer leicht.

Klasse zwei: Lesen, schreiben, rechnen

Was sind neun mal neun? Das kleine Einmaleins gehört zum Lernstoff der zweiten Klasse. © Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Die Grundlagen sind gelegt. In diesem Jahrgang beginnen die Schüler schon erste Texte zu lesen, schreiben selbst kleine Geschichten, bekommen schriftliches Addieren und Subtrahieren und das kleine Einmaleins vermittelt. Sie lernen die Uhr und den Kalender, Jahreszeiten oder andere lebenspraktische Dinge: Wie funktioniert ein Magnet? Wie lese ich einen Stadtplan? Welche Tiere leben im Wald? Grundschullehrkräfte sehen die beiden ersten Schuljahre oft als eine pädagogische Einheit: Die Ziele, die am Ende erreicht werden sollen, schaffen manche schneller, andere später. In den ersten beiden Schuljahren gibt es noch keine Noten, sondern sogenannte Lernentwicklungsberichte.

Klasse drei: Jetzt kommt die Bewertung

Erstmals wird die Leistung benotet: In der dritten Klasse bekommen die Schüler Zeugnisse mit Ziffernoten. © Quelle: Michael Löwa/dpa

Für viele Kinder wird das Schulleben jetzt stressiger. Es gibt erstmals Ziffernoten und regelmäßige benotete Klassenarbeiten. Der ehemalige Schulleiter Post sagt: „Lernen ist kooperativ, und es ist normal, verschieden zu sein. Die Einführung der Noten spiegelt die eigene Leistung wider und darf nicht zur Selektion führen.“ Die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sollen jetzt nicht mehr nur von einer Lehrkraft unterrichtet werden, sondern von mehreren. Englisch kommt als neues Fach hinzu, zunächst allerdings noch ohne Leistungsbewertung, auch Fächer wie Textiles Gestalten und Werken sind neu. Manchmal gibt es auch Schwimmunterricht.

Klasse vier: Vorbereitung auf den Übergang

Abschied von der Grundschule: Nach der vierten Klasse werden die Weichen für die folgende Schullaufbahn gestellt. © Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Nach vier Jahren endet für viele Mädchen und Jungen das gemeinsame Lernen mit allen. Denn am Ende der Grundschulzeit trennen sich die Wege: Die meisten gehen danach aufs Gymnasium, andere wechseln zu Gesamtschulen, Oberschulen, Haupt- oder Realschulen. Die Vorbereitung auf den Wechsel ist Hauptziel. Im Winter nach den Herbstferien laufen die ersten Beratungsgespräche mit den Eltern. Grundsätzlich sind zwei Beratungsgespräche vorgesehen, auf Wunsch können Eltern für ihr Kind auch eine schriftliche Schullaufbahnempfehlung bekommen. Das Halbjahreszeugnis ist das Zeugnis, mit dem man sich im Frühjahr dann an der weiterführenden Schule anmeldet. Jetzt wird auch das Fach Englisch erstmals bewertet. Das Ende des Schuljahres ist meist geprägt von Klassenfahrten, Abschlussfesten, Projektwochen und Entlassungsfeiern.

Klasse fünf: Alles wieder neu

Wünsche von Fünftklässlern: Nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule müssen sich Kinder an größere Klassen und mehr Lehrkräfte gewöhnen. © Quelle: Ilona Hottmann

Alles auf Anfang: Während die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Grundschulzeit zu den Großen gehören, sind sie plötzlich wieder die Kleinen. Auch sonst ist alles viel größer. Das Schulgebäude kann so unübersichtlich erscheinen, dass man sich erst mal verläuft. Statt rund 20 sitzen auf einmal 30 oder sogar noch mehr Schüler in einer Klasse. Es gibt neue Fächer wie Physik, Geschichte, Erdkunde und Biologie sowie Gesellschaftslehre und Arbeit-Wirtschaft-Technik an den Gesamtschulen – und viel mehr Lehrer. An den meisten Schulen sind allerdings Klassenlehrerteams üblich, die viele Stunden übernehmen. Manchmal gibt es sogenannte Schwerpunktklassen.

Klasse sechs: Zeit für die zweite Fremdsprache

Werbung für die Fremdsprache Französich: An der Integrierten Gesamtschule Kronsberg in Hannover macht das France Mobil mit Sprachspielen Station. Zwingend ist eine zweite Fremdsprache an Gesamtschulen aber nicht. © Quelle: Ilona Hottmann

Jetzt wird am Gymnasium die zweite Fremdsprache gewählt, meist Französisch oder Latein. An den Realschulen und Integrierten Gesamtschulen (IGS) kann eine zweite Fremdsprache gewählt werden – hauptsächlich ist das Französisch, möglich sind aber auch Spanisch oder Latein. Wer keine Sprache wählt, belegt mehr Stunden in anderen Schwerpunkten wie Naturwissenschaften oder Gesellschaftslehre. Wer später von einer Realschule ans Gymnasium wechseln will, muss in Klasse sechs eine zweite Fremdsprache wählen.

Klasse sieben: Lernen mit digitalen Hilfsmitteln

Lernen mit dem Tablet: Viele Schulen führen in der siebten Klasse digitale Geräte ein. Bezahlen müssen sie noch die Eltern. © Quelle: Sören Stache/dpa

In dieser Klassenstufe führen viele Schulen Tabletklassen ein, derzeit müssen die Geräte noch von den Eltern finanziert werden. Auch grafikfähige Taschenrechner sollen jetzt eingesetzt werden, das Tablet kann diesen überflüssig machen. An einer IGS startet in einigen Fächern der leistungsdifferenzierte Unterricht. Berufsorientierung wird viel Zeit gewidmet. An manchen Schulen werden in diesem Jahrgang die Klassen neu eingeteilt – etwa an der hannoverschen Schillerschule. Ziel seien die Stärkung des Jahrgangs und die Bildung von vier gleichstarken, leistungsheterogenen Gruppen, sagt Schulleiterin Beate Günther. Auch der bilinguale Unterricht in Fächern wie Geschichte und Biologie beginnt.

Klasse acht: Einblicke in Politik und Wirtschaft

Eigene Geschäftsideen: Der damals 14-jährige Fabian von der IGS Linden hat einen Hundechip erfunden und damit einen Preis bei einem Schulwettbewerb im vergangenen Schuljahr gewonnen. Berufsorientierung ist in der Mittelstufe ein Hauptziel der Schulen. © Quelle: Saskia Döhner

An Gymnasien beginnt der Profilunterricht. Die Schüler entscheiden, ob sie eine dritte Pflichtfremdsprache wählen oder ihren Schwerpunkt auf die Naturwissenschaften legen, möglich ist auch ein Fokus auf dem musisch-künstlerischen Bereich. Das Fach Politik und Wirtschaft startet. An der IGS Linden in Hannover verwandelt sich laut Schulleiter Tobias Langer bei der Simulation „Albatros“ der achte Jahrgang in ein Unternehmen im Kleinen mit Produktion, Qualitätskontrolle, Verpackung, Logistikabteilung, Werkschutz, Werbeabteilung, Buchhaltung und Kantine.

Klasse neun: Betriebspraktikum erleichtert spätere Jobwahl

Wie läuft das eigentlich im Beruf? Neuntklässler können bei Betriebsparktika ihre Stärken und Schwächen kennenlernen. © Quelle: Jan Woitas/dpa

An vielen Schulen geht es in dieser Klassenstufe weiter um Berufsorientierung. Sozial- oder Betriebspraktika finden statt. Leistungsdifferenzierter Unterricht in den Naturwissenschaften ist an den Integrierten Gesamtschulen jetzt Pflicht. Auch Ziffernoten sind nun zwingend. Am Ende des Schuljahres kann der Hauptschulabschluss erreicht werden.

Klasse zehn: Die Sekundarstufe I geht zu Ende

Einen Abschluss in der Tasche: Nach dem Ende der zehnten Klasse kann man den Realschul-, den Hauptschul- oder den Erweiterten Sekundarabschluss I machen. Die Schulpflicht endet aber noch nicht. © Quelle: Katrin Kutter

Ab August 2023 haben alle Zehntklässler erstmals Informatik als Pflichtfach mit einer Stunde pro Woche. Mit dieser Klassenstufe endet die Sekundarstufe I, und für viele Jugendliche ist dies auch das Ende ihrer Schullaufbahn an einer allgemeinbildenden Schule. Die allgemeine Schulpflicht endet allerdings erst nach zwölf Jahren. Wer jetzt die Schule verlässt, muss während seiner Ausbildung mindestens noch zwei Jahre zur Berufsschule gehen. Während in den Gymnasien mit der Versetzung automatisch der Erweiterte Sekundarabschluss I erreicht wird, gibt es an den anderen Schulformen zentrale Abschlussprüfungen.

Klasse elf: Ein überflüssiges Jahr?

Traumziel Kanada: Viele Schüler nutzen die elfte Klasse für ein Auslandsjahr. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen diesen Jahrgang für ein Auslandsjahr. Ein überflüssiges Jahr sei die elfte Klasse keineswegs, sagt ein ehemaliger Gymnasiallehrer, wichtig sei die Vorbereitung auf die Oberstufe. Statt der sechs Ziffernoten gibt es zur Bewertung jetzt ein System mit 15 Punkten, einige Fächer werden weiterhin im Klassenverband, andere bereits in klassengemischten Kursen unterrichtet. Wer jetzt nicht mindestens zwei Fremdsprachen belegt, kann im Abitur nicht den sprachlichen Schwerpunkt wählen, zudem kann im gesellschaftlichen oder sportlichen Schwerpunkt keine weitere Fremdsprache als Ergänzungsfach gewählt werden, man muss zwingend Naturwissenschaften nehmen. Schüler sollen das Jahr nutzen, um etwaige Defizite in den Kernfächern auszugleichen.

Bis zum Abi: Vier Semester Qualifikationsphase

Abiturprüfung: Zum Abitur zählen am Ende nicht nur die schriftlichen Klausuren, sondern auch der zweijährige Weg dorthin. © Quelle: Silas Stein/dpa

In der Qualifikationsphase müssen sich die Jugendlichen für einen Abiturschwerpunkt entscheiden, es gibt das sprachliche, mathematisch-naturwissenschaftliche, das gesellschaftswissenschaftliche, das musisch-künstlerische und das sportliche Profil. Nicht an allen Standorten werden alle fünf Schwerpunkte angeboten. In der Abiturprüfung müssen drei Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählt werden, die mit jeweils fünf Wochenstunden unterrichtet werden. Hinzu kommen zwei Fächer auf grundlegendem Niveau mit jeweils drei Wochenstunden. Wie viele Fächer belegt werden müssen, ist genau festgeschrieben. Musik oder Kunst, Sport und Religion können nicht abgewählt werden. Im Abitur gilt für Deutsch, Mathematik und die Fremdsprachen die „Zwei-aus-drei Regel“, zwei dieser Fächer müssen im Abitur vorkommen.

Klasse zwölf: Fußnoten und Studienfahrt

Recherchieren für die Seminarbeit: Viele Zwölftklässler lernen die Grundzüge wissenschaflichen Arbeitens und nutzen auch Bibliotheken. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

In der zwölften Klasse nimmt das Verfassen der Semiarfacharbeit nach wissenschaftlichen Standards (unter anderem mit Fußnoten) ein großes Gewicht ein. Damit sollen die Schüler auf ein mögliches Universitätsleben vorbereitet werden. Zu den sozialen Höhepunkten der Oberstufe gehört zweifellos die Studienfahrt, die in diesen Jahrgang fällt. Oft geht es nach Rom oder Berlin.

Klasse 13: Lernen fürs Abi, Mottotage und Partys

Je fantasievoller, desto besser: Abiturientinnen und Abiturienten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Garbsen-Berenbostel haben sich 2023 als Helden ihrer Kindheit verkleidet. © Quelle: Gerko Naumann

Der offizielle Unterricht in der 13. Klasse endet meist kurz vor den Osterferien, dann beginnt das Büffeln, und nach den Osterferien ist dann die Prüfungszeit fürs Abitur. Zwischendurch treffen sich die Abiturienten und ziehen verkleidet durch die Schule. Das Thema „Kindheitshelden“ ist ein Wiedergänger bei den Abi-Mottotagen, die zwischen drei und fünf Tage dauern. Nach den zentralen schriftlichen Prüfungen folgen im Mai und Juni die mündlichen Prüfungen, dann wird der Abschluss gefeiert – es gibt Entlassungsfeiern, Partys und Abibälle.

