Überblick

Es geht wieder los: In Niedersachsen beginnt am Donnerstag das neue Schuljahr. Was erwartet die Kinder in den jeweiligen Klassenstufen?

Das neue Schuljahr in Niedersachsen beginnt am Donnerstag. Doch was geschieht eigentlich in welcher Klassenstufe? Wir haben die wichtigsten Fakten für 13 mögliche Schuljahre – wenn denn die Schullaufbahn bis zum Abitur geht – zusammengefasst.

