﻿Ferien für 875.000 Schüler: In Niedersachsen endet ein Schuljahr mit massivem Unterrichtsausfall

Hannover. Für rund 875.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen endet am Mittwoch das Schuljahr. Es war das Erste, das nach der Corona-Krise wieder ohne Pandemievorgaben laufen konnte – mit Klassen- und Studienfahrten, Schulfesten, Konzerten, Theateraufführungen, Austauschprogrammen, Wettbewerben und Entlassungsfeiern ohne Einschränkungen. Die Abitur- und Sekundarabschlussprüfungen fanden zum letzten Mal mit Corona-Erleichterungen statt, die Absolventen hatten auf dem Weg zu ihren Prüfungen in den Vorjahren ja unter erheblichen Einschränkungen des Schulbetriebs gelitten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war allerdings auch ein Schuljahr, das von massivem Unterrichtsausfall geprägt war. Zum einem fehlten von vornherein Lehrkräfte, die Unterrichtsversorgung lag zum Start des Schuljahres auf einem Rekordminus von 96,3 Prozent. Zum anderen fielen im Frühjahr viele Lehrkräfte krankheitsbedingt aus.

Wie das Abitur in Niedersachsen ausgefallen ist, konnte das Kultusministerium noch nicht sagen. Belastbare Zahlen des Abi-Schnitts könnten bis nächste Woche vorliegen.

Drei Viertel der Lehrerstellen schon besetzt

Wie das Kultusministerium auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, sind derzeit rund 75 Prozent der zum neuen Schuljahr ausgeschriebenen 1744 Stellen besetzt. Das sei eine erfreuliche Zahl, hieß es. Das Land habe bisher 210 Lehrkräfte mehr eingestellt, als ausgeschieden sind. 445 Lehrer oder Lehrerinnen werden aber noch gesucht. An den öffentlichen berufsbildenden Schulen gab es in diesem Jahr bislang 288 Einstellungen. Das sei der höchste Wert seit 2018.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleinere Verschiebungen kann es geben, wenn aufgrund von Schulformwechseln Schulen nach den Sommerferien mehr Klassen haben als bisher. In Hannover müssen in diesem Jahr 400 Jugendliche die Schulen wechseln, weil ihre Leistungen nicht ausreichen. Nachdem die Zahl der Abschulungen in der Corona-Zeit zurückgegangen waren, steigen sie jetzt wieder. Von größeren Verschiebungen beim Lehrpersonal kann nach Angaben des Kultusministeriums im Land aber keine Rede sein.

Zahl der ukrainischen Schüler geht leicht zurück

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge an den Schulen ist seit dem Frühjahr leicht rückläufig. Zurzeit gehen laut Ministerium 18.737 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche an die niedersächsischen Schulen – davon 1390 an berufsbildenden Schulen. Im März waren es noch 20.800 ukrainische Schülerinnen und Schüler gewesen.

HAZ