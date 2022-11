﻿Städte rufen nach Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen

Schulwegsicherung in Isernhagen

Um den Weg zur Schule für die vielen Kinder in Isernhagen N.B. sicherer zu machen, richtet die Gemeinde in der nächsten Woche eine Einbahnstraße vor der Grundschule Auf dem Windmühlenberge ein. Die Einbahnstraßenregelung vor der Kita am Friedrich-Thies-Weg wird zudem umgedreht.