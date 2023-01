Blick in die Halle 27 auf dem Messegelände in Hannover: Das Land hat hier zwei Hallen für die Registrierung und Unterbringung von Geflüchteten angemietet, eine dritte soll in Kürze hinzukommen.

Niedersachsen will die Kapazitäten seiner Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge bis Mitte des Jahres auf 20.000 Plätze erweitern. Eine weitere Halle kommt in Kürze auf dem Messegelände in Hannover dazu.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket