Eishockey-Oberliga startet

Wie in Nordamerika: Kleinere Eisfläche ein Heimvorteil für Hannover Indians?

Die Eishockeyspieler der Hannover Indians starten am Freitag mit einem Heimspiel gegen Erfurt in die neue Oberliga-Saison. Neu am Pferdeturm ist die kleinere Eisfläche nach nordamerikanischem Vorbild. Ein Heimvorteil?