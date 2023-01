﻿Täter sprengen 2022 in Niedersachsen so viele Geldautomaten wie nie

Niedersachsen ist fest im Griff der Geldautomatensprenger: Noch nie zuvor sind so viele Maschinen in die Luft gejagt worden wie 2022 – ein Plus von 24 Prozent. Und die Region Hannover verzeichnet schon die erste Sprengung 2023. Seit Langem fordert die Politik die Banken zum Handeln auf.

Hannover. Automatensprenger haben 2022 so häufig in Niedersachsen zugeschlagen wie noch nie. Das Landeskriminalamt (LKA) spricht auf Anfrage dieser Redaktion von 68 Taten – ein Plus von fast 24 Prozent im Vergleich zu 2021. Und auch das war bereits ein Rekordjahr. Während die Politik deshalb weiterhin die Banken auffordert, ihre Maschinen endlich besser zu schützen, gab es bereits die erste Sprengung des neuen Jahres. In der Nacht zu Montag traf es die Stadtsparkasse in Wunstorf (Region Hannover).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LKA-Sprecher Simon Ebbertz bezeichnet den enormen Anstieg als „den höchsten Wert, den wir bisher zu verzeichnen hatten“. Die letzte Sprengung 2022 registrierte die Polizei am 30. Dezember in Verden. Bis zum jüngsten Vorfall in Wunstorf vergingen gerade einmal drei Tage. 2021 lag die Gesamtzahl bei inzwischen verhältnismäßig geringen 55 Delikten. Schon im November 2022 wurde die Marke überschritten. Auch deutschlandweit erwartet das Bundeskriminalamt 2022 „einen neuen Höchstwert“. Dieser stammt bisher von 2020 mit 414 Fällen.

Gesprengte Automaten: Braunschweig besonders betroffen

Die meisten Sprengungen gab es 2022 im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig: Dort traf es 21 Maschinen. Dahinter folgen die Direktionen Göttingen und Oldenburg mit je 14 Delikten. Osnabrück kommt auf 9, Lüneburg auf 8 Sprengungen. Weit abgeschlagen ist Hannover: In der Region gab es 2022 bloß zwei Fälle in Altwarmbüchen (Isernhagen). Mitte Mai erwischte es die Sparkasse an der Bothfelder Straße, kurz vor Jahresende schlugen die Unbekannten im November im A2-Center zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den bislang tiefsten Stand gab es laut LKA 2017 mit 23 Fällen. Irritierend beim Blick auf 2022: Obwohl die meisten Banden nach Polizeiangaben aus den Niederlanden stammen, nehmen die grenznahen Bereiche Oldenburg und Osnabrück keine Spitzenpositionen ein. LKA-Sprecher Ebbertz hat dafür keine Erklärung. Er mutmaßt, dass angesichts der Autobahnen die Entfernungen wohl „keinen großen Unterschied“ machen. Stets setzen die Täter PS-starke Fluchtwagen ein.

„Untätigkeit“: Politik sieht Banken in der Pflicht

Als Reaktion hat sich Niedersachsens Justiz erst Anfang November neu aufgestellt: Seitdem bearbeitet die Staatsanwaltschaft Osnabrück alle Sprengungen im Land. So wollen die Strafverfolger schneller Zusammenhänge erkennen. Außerdem sieht die Politik die Banken in der Pflicht. Der zunehmend rücksichtslose Einsatz von Sprengstoff bedeute eine immer größere Gefahr für die Allgemeinheit.

„Das können wir nicht weiter hinnehmen“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) im November. Die Banden kämen nur nach Deutschland, weil Automaten etwa in den Niederlanden und in Frankreich längst besser geschützt seien. Sobald die Maschinen dort eine Explosion bemerken, machen sie das Geld durch Farbpatronen oder Klebstoff unbrauchbar. Pistorius wirft den Banken „Untätigkeit“ vor. Bis zum Frühjahr hätten sie noch Zeit, ansonsten werde eine Bundesratsinitiative mit Verschärfungen angestrebt. Die Geldinstitute weisen die Kritik zurück.