﻿Tanzverbot zu Karfreitag: Wie zeitgemäß ist das noch?

Hannover. Drei Abende lang werden die Beschallungsanlagen in den Clubs schweigen, gibt es keinen Seniorentanz und keine anderen Vergnügungsveranstaltungen. Es ist wieder Karwoche. Und weil Niedersachsen eine der bundesweit restriktivsten Regelungen hat, gilt das sogenannte Karfreitags-Tanzverbot bereits am Gründonnerstag ab 5 Uhr Früh und dauert am Karsonnabend bis Punkt Mitternacht.

Clubbetreiber wollen sich an Tanzverbot halten

Hannovers Clubbetreiber haben sich längst damit abgefunden. „Wir sind da entspannt und halten uns dran“, sagt etwa Jörg Smotlacha vom Lindener Kulturzentrum Faust. „Ob man das für zeitgemäß hält, ist eine andere Sache“, sagt er, „aber dann wird eben mal nicht getanzt.“ Am Ostersonntag, Punkt Null Uhr, wird die Verstärkeranlage in der Faust dann wieder aufgedreht und die Tanzfläche freigegeben.

Auch Martin Polomka, der hinterm Hauptbahnhof die Baggi-Disco, das RP5 und das Palo betreibt, will an der Regelung selbst keine Kritik üben. „Natürlich würde ich die Locations lieber öffnen“, sagt er, „aber das steht ja nicht zur Debatte.“ Was ihn mehr ärgert: „Längst nicht alle halten sich an die Vorgabe.“

„Die härtesten Kontrollen aller Zeiten“

Er habe beobachtet, dass sich viele Bars durchmogelten. „Die stellen einen DJ ans Pult, es wird immer lauter, dann tanzen die Leute doch.“ Das sei ungerecht gegenüber den Betrieben, die sich an die Feiertagsregelung halten. „Von mir aus kann der Staat am Karfreitag die härtesten Kontrollen aller Zeiten machen, damit er die Schwarzen Schafe bekommt“, sagt Polomka.

2019, vor Corona, hatte die Grüne Jugend Hannover noch mit Tanzdemonstrationen gegen das staatliche Tanzverbot protestiert. Und weil das Verwaltungsgericht auch dabei laute Musik untersagte, zogen die Nachwuchs-Grünen mit Kopfhörern durch die Stadt: Zuckende Körper bewegten sich zu Musik, die niemand hören durfte. Dieses Jahr wird es solche Demos nicht geben – denn geändert hat sich an Niedersachsens Regelung nichts.

Nur sechs Bundesländer haben drei Tage Tanzverbot

In allen neuen Bundesländern, die ohnehin säkulärer geprägt sind, gilt das Tanzverbot nur am Karfreitag selbst, maximal dauert es in Mecklenburg-Vorpommern bis Sonnabendnachmittag. Auch Berlin, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dehnen die Verbotszeiten nicht so weit wie Niedersachsen. Nur fünf Bundesländer sind auf einer Linie mit Niedersachsen. Rheinland-Pfalz, Saarland, Hamburg und Hessen haben ähnliche Zeitregelungen, und in Bayern gehen die Verbote darüber hinaus. Dort gilt nicht nur Tanzverbot, sondern ein generelles Verbot musikalischer Darbietungen jeglicher Art in Räumen mit Schankbetrieb.

Müller-Brandes: Karfreitag nicht wegtanzen

Hannovers Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes sagt: „Wir können den Karfreitag nicht wegtanzen. Wir sollten es auch nicht tun.“ Für Christinnen und Christen sei der Tag wichtig, weil man des Todes Jesu gedenke. Den Kritikern, vermutet Müller-Brandes, gehe es „wahrscheinlich mehr ums Prinzip: Wir wollen nicht bevormundet werden und reagieren empfindlich auf Verbote, besonders wenn sie religiös motiviert sind“. Deshalb gebe es zwar Kritik am Tanzverbot – auf den Feiertag aber wolle mutmaßlich kaum jemand verzichten, sagt Müller-Brandes.

Catrin Schmühl, Geschäftsführerin des Humanistischen Verbandes Niedersachsen, der sich für eine stärkere Trennung von Kirche und Staat einsetzt, sieht die Freiheit der Religionsausübung als hohes Gut. „Es gehört sich nicht, christliche Menschen an einem Feiertag zu stören, wenn sie ihn in Ruhe begehen wollen“, sagt sie. Aber sie zweifelt daran, dass „mehr als wenige Prozent der Christen“ den Karfreitag überhaupt noch wirklich als stillen Feiertag begehen. „Die meisten Menschen wissen doch nicht einmal mehr, welche Inhalte welcher kirchliche Feiertag hat“, sagt sie.

Rücksichtnahme – aber auf beiden Seiten

Und wenn jemand Stille wolle, dann sei die Frage, ob er sich davon gestört fühlen müsse, dass jemand anderes in einem Club tanze. Schmühl plädiert für Rücksichtnahme – aber auf beiden Seiten. „Die Gesellschaft ist pluralistisch“, sagt sie: „Die Forderung nach Rücksichtnahme sollte immer dort enden, wo sie die Freiheit des anderen einschränkt.“