﻿„Todesrichter“ Naeiri: Staatsanwaltschaft Hannover stellt Suche ein

Hannover. Im Fall des iranischen „Todesrichters“ Hossein-Ali Naeiri hat die Staatsanwaltschaft in Hannover ihre Ermittlungen nach dem Aufenthalt des Geistlichen eingestellt. Das will die Ermittlungsbehörde nach Informationen dieser Redaktion in den kommenden Tagen mitteilen, nachdem sie Landtag und Anzeigenerstatter informiert hat.

Seit dem 18. Juli hatte die Staatsanwaltschaft nach Hinweisen gesucht, nach denen sich Naeiri für eine Behandlung in einem Privatkrankenhaus in Hannover aufgehalten haben soll. Die Klinikleitung hatte das stets bestritten. Der Verdacht war aufgekommen, weil Klinikpersonal gegenüber iranischen Menschenrechtsgruppen den Verdacht geäußert hatte, dass eine Krankenakte für Naeiri angelegt worden sein soll. Naeiri soll für Hunderte in den Achtzigerjahren in Teheran unrechtmäßig gefällte Todesurteile verantwortlich sein.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wollte die Einstellung noch nicht offiziell bestätigen. Die Behörde werde sich zum gegebenen Zeitpunkt dazu äußern. Die Ermittler konnten offenbar keine Spur von Naeiri finden. Ein Visum wurde von deutschen Behörden nicht ausgestellt. Auch kein Mitglied des europäischen Schengen-Raums hat seine Einreise festgestellt.

