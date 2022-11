Niedersachsen will noch bis zum Frühjahr an den derzeit geltenden Corona-Einschränkungen festhalten und trotz der geringen Infektionszahlen und der entspannten Lage in den Krankenhäusern kein Risiko eingehen. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch an. Die Staatskanzlei erwartet Probleme durch Alleingänge von anderen Bundesländern.