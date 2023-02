﻿Verfallen, verwittert, verloren: Sechs spannende „Lost Places“ in Niedersachsen

Hipstedt: Eine alte Straßenbahn aus Bremerhaven steht am Bahnhof Heinschenwalde. Stille und Einsamkeit an vergessenen Orten - es fühlt sich fast an, als sei man in einer anderen Welt.

Stille und Einsamkeit an vergessenen Orten - es fühlt sich fast an, als sei man in einer anderen Welt. Das ist nicht das schlechteste, wenn in der Corona-Misere der ersehnte Urlaub in der Ferne ausfällt. Für „Lost Places“ muss man nicht einmal weit reisen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket