Brand

Das hat für Aufsehen gesorgt: Am Donnerstagmorgen hat die Pattenser Feuerwehr einen qualmenden Container quer durch die Stadt gezogen, um den brennenden Inhalt an abgelegener Stelle zu löschen. Zuvor hatten 25 Supermarkteinkäufer aus dem Markt an der Göttinger Straße evakuiert werden müssen