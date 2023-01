﻿Wählen in Niedersachsen schon ab 16? So denken Jugendliche aus Hannover darüber

Die niedersächsische Landesregierung will das Wahlalter bei Landtagswahlen absenken. Das scheitert bisher am Widerstand der CDU. Wie denken Jugendliche im Land über die mögliche Wahlrechtsreform?

Hannover. Die niedersächsische Landesregierung will das Wahlalter bei Landtagswahlen in Niedersachsen auf 16 Jahre absenken. Doch wie denken eigentlich die Jugendlichen selbst über das Wahlrecht?

Die 15-jährige Liv Schiewek hat eine klare Meinung dazu: „Es geht um unsere Zukunft und unseren Planeten – da fände ich es gut, wenn wir das auch mitbestimmen könnten“, sagt die Hannoveranerin, die die Sophienschule im Zooviertel besucht. Für die Schülerin ist klar, dass ältere Menschen bei der Wahl nicht von den gleichen Interessen geleitet werden wie jüngere. Das sehe man ja auch an den Wahlergebnissen. Dabei komme es doch jetzt darauf an, Dinge in der Gesellschaft zu ändern, um auf den Klimawandel zu reagieren.

Eine ähnliche Haltung zur Absenkung des Wahlalters vertritt auch Livs Freundin und Mitschülerin Melina Randermann. „Auch Leute, die noch nicht 18 sind, müssen ja mit der Zukunft leben“, sagt die 15-Jährige, die genau wie ihre Freundin in wenigen Tagen Geburtstag hat. Darauf, dass sie im nächsten Jahr erstmals bei der Europawahl abstimmen kann, freut sie sich. „Ich werde auf jeden Fall hingehen und mich vorher genau damit beschäftigen“, versichert die Schülerin.

Die niedersächsische Landesregierung will das Wahlalter bei Landtagswahlen in Niedersachsen auf 16 Jahre absenken. © Quelle: Christian Behrens

Juniorwahl zeigt: Jugendliche haben eine politische Meinung

Im letzten Jahr hatte sie an ihrer Schule bereits die Möglichkeit, den Wahlvorgang einmal zu üben. Grund ist das politische Bildungsprojekt „Juniorwahl“, bei dem der politische Prozess der Landtagswahl an 505 Schulen in ganz Niedersachsen einmal simuliert und ausgewertet wurde. Mehr als 143.000 Stimmen von Schülerinnen und Schülern wurden abgegeben. Gewonnen hat auch bei dieser Wahl letztlich die SPD mit 22,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU (18 Prozent), den Grünen (15,4 Prozent), der FDP (12,6 Prozent), der AfD (10,5 Prozent) und der Linken (4,8 Prozent).

„Wir haben von unserer Politiklehrerin Informationsbögen bekommen – auch zum Wahlprogramm der Parteien und im Unterricht darüber gesprochen“, berichtet Melina Randermann. Und als die Wahlen dann anstanden, sei alles so ähnlich gewesen, wie bei einer richtigen Wahl – mit Wahlbogen und Ausweis vorzeigen. Was die anstehende Wahl für das EU-Parlament angeht, gibt ihr das ein gutes Gefühl – denn jetzt weiß sie bereits, wie das dann im Wahllokal abläuft.

Malte Kern (18) ist Vorsitzender des Landesschülerrats in Niedersachsen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Über-60-Jährige sind überrepräsentiert

Auch der Landesschülerrat in Niedersachsen ist überzeugt, dass die Stimme der Jugendlichen mehr Gewicht in den Parlamenten einer repräsentativen Demokratie haben sollte. „Es ist klar, dass junge Menschen eine andere Vorstellung von ihrer Zukunft haben als ältere“, sagt der Vorsitzende des Landeschülerrats, Malte Kern (18). Dagegen seien Über-60-Jährige durch den Altersdurchschnitt der Bevölkerung deutlich überrepräsentiert. Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Landtagswahlen könnte hier ein Gegengewicht schaffen, ist der Gymnasiast aus dem Landkreis Peine überzeugt. „Viele junge Leute zeigen bereits, dass sie politisch mitbestimmen wollen“, sagt Kern. Das sehe man zum Beispiel bei der Fridays-for-Future-Bewegung, aber auch im Landesschülerrat. „Die meisten bei uns sind noch nicht volljährig, engagieren sich aber und zeigen auch, dass eine politische Meinung nicht erst mit 18 entsteht.“

Zusammen mit anderen Jugendorganisation, wie zum Beispiel der DGB Jugend, den Jungen Liberalen, der Grünen Jugend sowie den Jusos, hat sich der Landesschülerrat daher vor der Landtagswahl zusammengetan, um für eine Absenkung des Wahlalters einzutreten. Nun hofft Malte Kern, dass die CDU ihre ablehnende Haltung zum Thema nochmal überdenkt und die Wahlrechtsreform möglich macht.

Die Familie von Liv Schiewek hat derweil eine andere Lösung gefunden, wie sie die politische Haltung der Tochter in den Landtag holen kann. „Ich konnte entscheiden, wie meine Mutter bei der Landtagswahl wählt“, berichtet die 15-Jährige stolz.