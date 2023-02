﻿Wer ist die Frau, die Grünen-Chefin in Niedersachsen werden will?

Zielstrebig, talentiert, niedersächsisch: Greta Garlichs. Wer ist die Frau, die Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen werden will?

Zielstrebig: Greta Garlichs aus Hannover will Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen werden.

Hannover. Wie man mit den Grünen Wahlen gewinnt, weiß Greta Garlichs. 2021, als ihre Partei bei der Kommunalwahl in Hannover erstmals stärkste Kraft wurde und damit eine mehr als 70 Jahre währende Dominanz der SPD beendete, stand sie an der Spitze des Stadtverbands. „Ich bin damals mit dem Ziel angetreten, dass wir stärkste Kraft werden“, sagt die 26-Jährige. „Am Ende haben wir die Kommunalwahl gewonnen.“ Ziel erreicht.

Das nächste Ziel: Garlichs möchte Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen werden. Die amtierenden Vorsitzenden Anne Kura und Hanso Janßen geben ihre Ämter auf. Mitte März wählen die Grünen auf ihrem Landesparteitag in Celle einen neuen Vorstand, und Garlichs ist die erste, die die Hand nach der Führung ausstreckt.

Greta Garlichs: Ein politisches Talent

Möglicherweise bleibt sie die Einzige. Die 26-Jährige gilt in der Partei als Ausnahmetalent mit viel politischem Gespür. Der Augenblick, nach der Macht im Landesverband zu greifen, ist gut gewählt: Eine aussichtsreiche Gegenkandidatin ist nicht in Sicht. Dass sie antritt, ist mit den Maßgeblichen in Partei und Landtagsfraktion abgesprochen.

Neben Garlichs tritt ein 38-jähriger Kommunalpolitiker aus Oldenburg an: Alaa Alhamwi ist promovierter Ingenieur und arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oldenburg. Er hat in Aleppo studiert und kam 2012 aus Syrien nach Deutschland, trat 2014 in die Partei ein und sitzt in Oldenburg im Stadtrat.

Tritt neben Garlichs an: Alaa Alhamwi, 38 Jahre alter Ingenieur aus Oldenburg. © Quelle: Johannes Bichmann

„Ich unterstütze seine Kandidatur von ganzem Herzen“, sagt Garlichs. Beide treten ausdrücklich nicht als Duo an – aber eben auch nicht gegeneinander. Die Grünen haben traditionell eine Doppelspitze. „Wir sind beide Teamplayer.“ Sie betont, dass es keine Reihenfolge gebe. In Hannover hatte Garlichs Ludwig Hecke an ihrer Seite – einen erfahrenen Strategen mit langer politischer Laufbahn. So jemand fehlt ihr, sollte sie den Landesverband künftig gemeinsam mit Alhamwi führen.

Es wäre der nächste Schritt für die 26-Jährige, die in Hannover wohnt und nach Berlin pendelt, um dort für die Bundestagsabgeordnete Christina-Johanne Schröder aus der Wesermarsch zu abreiten. Ihr Bachelor in Politik ist überfällig, den will sie bald abschließen. „Ich war nie eine Vollzeitstudentin.“

Immer viel los bei Garlichs

Dafür war immer viel zu viel los: Neben dem Studium hat sie für die Partei in Stadt, Land und Bund gearbeitet und war professionelle Fitnesstrainerin unter anderem im Aspria am Maschsee, außerdem Werkstudentin bei der Versicherungsgesellschaft des FDP-Politikers Patrick Döring. Garlichs hat sich viel in der subkulturellen Szene in Linden herumgetrieben, hat im Kulturpalast unter anderem eine queere Partyreihe organisiert und macht selbst Musik: Sie spielt Mandoline und hat das Bundesjugendzupforchester gegründet – den Lacher hat sie eingeplant. Garlichs ist queer und mit der früheren Grünen-Landtagsabgeordneten Imke Byl zusammen.

Sollte sie im März zur niedersächsischen Grünen-Chefin gewählt werden, übernimmt Garlichs mit 26 Jahren eine nicht ganz leichte Aufgabe. Parteiprogramm der Grünen und Regierungsprogramm der rot-grünen Koalition sind eben nicht identisch, auch wenn SPD und Grüne sich sehr nah sind.

Lebensgefährtin von Garlichs: Imke Byl (Grüne) war bis 2022 Landtagsabgeordnete und trat dann nicht erneut an. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Garlichs wird in die Situation geraten, dass sie unpopuläre Entscheidungen der Landesregierung der Basis vermitteln müsste. Sie wolle als Parteichefin die Arbeit der Grünen in der rot-grünen Koalition stärken – und „kritisches korrektiv sein“, wenn nötig.

Und dann wird ihr Job sein, 2027 die nächste Landtagswahl zu gewinnen. Garlichs ist nicht so verwegen, vier Jahre vorher den Anspruch zu formulieren, dass die Grünen stärkste Kraft werden. Im vergangenen Oktober haben die Grünen ihr historisch bestes Ergebnis erzielt – und blieben mit 14,5 Prozent doch am unteren Ende der Erwartungen. Sicher „wäre es das Beste für Niedersachsen“, sagt Garlichs, wenn die Grünen im Land 2027 wie 2021 mit ihr stärkste Kraft würden. Sie weiß aber auch: „Niedersachsen ist nicht Hannover.“