﻿Wetter in Hannover: Das Frühjahr ist zu trocken, Besserung ist nicht in Sicht

Hannover. „Der Frühling war in Deutschland im Schnitt so nass wie seit zehn Jahren nicht mehr“, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Ende Mai. Das trifft auf den Süden Deutschlands zu, stimmt aber nicht für weite Teile des Nordens und für die Region Hannover. Denn hier war es deutlich trockener.

Viel zu wenig Regen im Frühjahr

In den drei Frühlingsmonaten (für Meteorologen sind März, April und Mai die Frühjahrsmonate) summierte sich der Niederschlag am Flughafen Hannover-Langenhagen auf 139 Liter pro Quadratmeter. Das klingt viel, ist aber zu wenig. Die Summe entspricht gerade einmal 86,6 Prozent des langjährigen Mittels. Zum Vergleich: In ganz Deutschland kamen im Mittel 200 Liter pro Quadratmeter zusammen. Im Vergleich zu den Jahren von 1991 bis 2020 sind das 17 Prozent mehr.

Der Mai war in der Region Hannover deutlich zu trocken. Am Flughafen haben die Meteorologen nur 29,8 Liter gemessen, das sind gerade einmal 57 Prozent des langjährigen Mittels. Fast die Hälfte des Regens kam am 10. Mai aus den Wolken: 14,2 Liter. Die 31,9 Liter im April entsprechen 90 Prozent des Durchschnittswertes. Mit Abstand regenreichster Monat des Frühjahrs war der März mit 77,3 Litern pro Quadratmeter, das sind 173 Prozent vom langjährigen Mittel.

Winterjacken im Mai

Der diesjährige Mai war nicht unbedingt ein Wonnemonat, an manchen Tagen war morgens sogar die Winterjacke hilfreich. Die durchschnittliche Temperatur lag bei 12,9 Grad, das sind 0,6 Grad weniger als im langjährigen Mittel. Immerhin gab es zwei Sommertage, das sind Tage mit mindestens 25 Grad. In Barsinghausen-Hohenbostel waren es sogar vier Sommertage. Die Meteorologen haben 247,3 Sonnenstunden gemessen, das ist mehr als im langjährigen Mittel (116 Prozent).

Zum Monatsende hat die Sonne dann richtig aufgedreht. Und derzeit ist kein Ende der sonnigen Wetterphase in Sicht. Ganz im Gegenteil: In der kommenden Woche steigen die Temperaturen weiter an und pendeln fast jeden Tag dann um 25 Grad. Also Freibadwetter. Dann steigen auch die Temperaturen in den Badeseen, derzeit melden Steinhuder Meer und Maschsee noch recht frische 16 Grad. Das anhaltend gute Wetter hat aber einen gravierenden Nachteil: Regen ist derzeit überhaupt nicht in Sicht, möglicherweise steht uns ein weiterer Dürresommer bevor, mit gravierenden Folgen für Böden und Landwirtschaft, vor allem im Norden der Region.

