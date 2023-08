﻿Wetter in der Region Hannover: Nach dem Regen kommt die Hitze

Hannover. Schon im Juli hat es viel geregnet, im August geht es mit den Niederschlägen weiter. In den ersten drei Tagen sind an der Wetterstation Hannover-Langenhagen mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, das entspricht fast schon einem Drittel der August-Regenmenge im langjährigen Mittel. Und auch die nächsten Tage soll das wechselhafte Wetter zunächst bleiben.

Große Unterschiede in der Region

Schon der Juli war an einigen Stationen in der Region Hannover ein regenreicher Monat. Am Flughafen kamen 94 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, das entspricht mehr als 150 Prozent der Menge im langjährigen Mittel. Auch in Wedemark-Elze haben die Meteorologen mit 101 Litern ebenfalls mehr als 150 Prozent der sonst üblichen Menge gemessen.

Aber die Unterschiede innerhalb der Region sind groß: An der Station Isernhagen kamen im Juli nur 30 Liter vom Himmel, in Hannover-Herrenhausen 52 und in Uetze 59 Liter. Solche Unterschiede kommen meist zustande, wenn der Regen aus kleinen Schauern und Gewittern heraus entsteht. Die ziehen oft nur über einzelne Orte und haben kleine Starkregenfelder. Das waren die bestimmenden Regenfälle im vergangenen Monat.

Der August lässt es weiter regnen

Der Regen hat positive Folgen. Die Dürre in der Region Hannover hat deutlich nachgelassen. Vor dem Sommer hatten die Experten im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung die oberen Bodenschichten im Nordosten der Region Hannover noch in die trockenste Kategorie eingeordnet, sind jetzt nur noch Randbereiche zu trocken. Aber die Feuchtigkeit macht auch erhebliche Probleme: Bauern können ihre Getreide nicht ernten, weil es zu feucht ist. Obstbauer Volker Hannover in Laatzen-Gleidingen platzen wegen zu viel Regenwasser die Zwetschgen und Mirabellen.

Kleingärtnerin Anja Strickrodt klagt, „dass der Regen gleich immer in Massen kommt“. Viel schöner wäre doch ein langsamer Landregen in den Nächten und tagsüber sonniges Wetter, aber nicht mit besonderer Hitze. Die Situation sei ein bisschen paradox, meint sie: „Die Region verhängt ein Gießverbot und wir saufen ab.“

Die Meteorologen rechnen aber mit einer Änderung: Im Laufe der kommenden Woche ziehen vom Südosten deutlich wärmere Luftmassen auch in die Region Hannover. So warm, dass es voraussichtlich richtig heiß wird. Die Wetterexperten erwarten für das Wochenende am 12. und 13. August Temperaturen von über 30 Grad. Wie lange es dann heiß bleibt, ist derzeit noch schwer vorherzusagen. Eins steht aber fest: Dann reden wir alle wieder von der Hitze.

