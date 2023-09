Noch nie wurden so viele Nutztiere in Niedersachsen durch Wölfe gerissen. Auch Pferde und Rinder werden immer häufiger zur Beute. Wie kommt das? Und wo werden besonders viele Tiere erlegt? Ein Blick auf die Zahlen und mögliche Erklärungen.

Hannover. 59 tote Schafe im Kreis Stade, 48 tote Schafe im Kreis Harburg und 43 tote Schafe allein in der Region Hannover seit Anfang August: Wer in diesen Tagen in die Statistik zu den Nutztierrissen in Niedersachsen schaut, der stößt auf Zahlen, die so hoch sind wie noch nie in der Geschichte des Wolfsmonitorings im Bundesland. Was ist da los?