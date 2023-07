﻿Zerstückelter Wolf: SPD kritisiert Belohnung für Hinweise auf Täter

Hannover. Die illegale Tötung und Zerstückelung eines Wolfs sorgt weiter für Diskussionen in Niedersachsen. Die SPD im Landtag kritisiert, dass Umwelt- und Tierschutzverbände 40.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt haben, die zur Ergreifung der Täter führen. „Einen solchen Aufbau von Selbstjustiz-ähnlichen Anreizen lehnen wir ab“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Wiard Siebels. Die betreffenden Vereine trügen damit nicht zu einem vernünftigen Umgang mit dem Wolf bei. Im Gegenteil: „Sie laden die Debatte weiter emotional auf und polarisieren.“

Spaziergänger hatten kürzlich am Mittellandkanal in Sehnde Müllsäcke mit den Überresten eines erschossenen Wolfs entdeckt. Die brutale Tötung des Wolfs sei fraglos illegal, die Polizei müsse den Fall aufklären, sagte Siebels. Klar sei auch: Die Wolfspopulation habe in Niedersachsen längst eine solche Größe erreicht, dass der Wolf keine bedrohte Art mehr sei. Er stelle in vielen Regionen eine erhebliche Gefahr für Weidetiere dar. Viele Bürger fürchteten sich vor den Tieren.

Die zuständigen Bundes- und EU-Ebenen müssten schnellstmöglich klare Regelungen schaffen, damit Wölfe rechtssicher entnommen werden könnten, so Siebels. Die Aufklärung von illegalen Tötungen bliebe aber allein Aufgabe des Rechtsstaats.

