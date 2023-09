Exkursion

Nabu Gehrden zeigt Schätze vor der Haustür

Wer Lust hat, die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenzulernen, schaut sich mit dem Naturschutzbund die geschützten Biotope in Gehrden an. Treff ist am 9. September um 15 Uhr am Berggasthaus Niedersachsen.