Kaum ist die Corona-Pandemie vorbei, werden viele Menschen krank: Die Krankmeldungen seien im ersten Halbjahr 2023 um 72 Prozent gestiegen, vermeldet die DAK. Das liege an unterschiedliche Faktoren – einer sei ein von Infekten entwöhntes Immunsystem.

Hannover. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niedersachsen waren in diesem Jahr überdurchschnittlich oft krank. Mehr als die Hälfte ihrer Versicherten habe sich bis Ende Juni 2023 mindestens einmal krankschreiben lassen, teilte die DAK als eine der größten Krankenkassen im Land am Donnerstag mit. Der Krankenstand ist laut DAK in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf einen neuen Höchststand geklettert – es gab fast 72 Prozent mehr Fälle als im Vorjahreshalbjahr, insgesamt ließen sich 52,1 Prozent aller Beschäftigten krankschreiben. Eine so hohe Quote werde gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht, so die DAK. Bundesweit sind bei der Krankenkasse eigenen Angaben zufolge 5,5 Millionen Menschen versichert, in Niedersachsen rund 550.000.