﻿ADHS: Es gibt in der Region Hannover kaum Mediziner für eine Diagnose

Hannover. Ungeduldig, schnell gereizt, Schwierigkeiten beim Konzentrieren, ungebremster Redefluss: Das sind einige Symptome, die bei ADHS auftreten können. ADHS wird oft noch immer als Modekrankheit belächelt, oft auch als „Zappelphilipp-Syndrom“ verspottet. Tatsächlich jedoch ist es für die Betroffenen ein Fluch. Auf nichts können sie sich oftmals länger als ein paar Minuten konzentrieren. Menschen mit solchen Symptomen müssen in der Region Hannover monate- oder jahrelang warten, um eine Diagnose auf die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung und bei Bedarf eine mögliche Behandlung zu erhalten. Denn es gibt in und um Hannover nur eine Handvoll Mediziner, die eine entsprechende Ausbildung besitzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eineinhalb Jahre Suche

Beispielsweise versuchen Eltern seit eineinhalb Jahren ohne Erfolg, für ihre Tochter einen Termin zur Diagnose zu bekommen. Aber es gibt auch immer mehr Erwachsene, die wissen wollen, ob sie von der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung betroffen sein könnten. Denn es ist ein Irrglaube, dass ADHS auf jeden Fall verschwindet, wenn die Patienten erwachsen werden. In vielen Fällen ist das so, aber nicht selten setzt sich die Krankheit im Erwachsenenalter fort. Belastbare Zahlen dazu gibt es allerdings nicht.

Großer Andrang: Psychiater Stefan Beerboom muss Menschen mit ADHS-Verdacht oft vertrösten. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Andrang von Ratsuchenden im Erwachsenenalter werde derzeit auch durch das Internet und die sozialen Medien beflügelt, sagt der Chef des Psychiatrischen Zentrums Hannover, Stefan Beerboom. Der Mediziner und Praxisinhaber sagt auch, dass in seiner Praxis der Andrang von erwachsenen Menschen, die einen ADHS-Verdacht haben, deutlich höher ist als das Angebot. „Wir können die Nachfrage nicht decken“, sagt er. In der Region gibt es seinen Angaben nach acht Medizinnerinnen und Mediziner, die sich neben anderen Patientinnen und Patienten auch um ADHS-Diagnosen und -Behandlungen kümmern.

„Wir haben dafür nur bedingt Zeit“

Wer in Beerbooms Praxis anruft, muss sich gedulden. Wie lange, kann er nicht sagen. „Wir haben dafür nur bedingt Zeit“, sagt er. Denn in erster Linie müsse er sich in seiner psychiatrischen Praxis um Menschen mit sehr schweren Erkrankungen kümmern, die zum Beispiel unter Schizophrenie oder schweren Depressionen litten.

„Stille Stunde“: Die Aktion in einem Supermarkt in Hannover richtet sich unter anderem an ADHS-Erkrankte. © Quelle: Jonas Dengler

Wer einen Beratungstermin ergattert hat, muss sich auf drei Treffen mit dem Mediziner einstellen, damit er eine Diagnose stellen kann. Wenn die Diagnose dann ADHS lautet, gibt es mehrere Möglichkeiten, weiterzumachen: mit Medikamenten sowie mit Psychotherapie, Beratung und Coaching. Manche Erwachsene kämen nach der Diagnose aber auch ohne eine Therapie klar.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zweifellos gebe es mehr Diagnosen als in früheren Jahren, berichtet Beerboom. Ob es aber auch mehr Erkrankungen gibt, sei schwer zu sagen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums leiden rund zwei bis sechs Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe. Zum Anteil der Erwachsenen gibt es ganz unterschiedliche Berechnungen.

Mediziner sieht „Stille Stunde“ skeptisch

Übrigens: Mediziner Beerboom sieht die vor Kurzem in einem Supermarkt in Hannover angebotene „Stille Stunde“, die sich unter anderem auch an Menschen mit ADHS richtet, skeptisch. Drei Stunden lang reduzierte ein Edeka-Markt im Stadtteil Herrenhausen alle äußeren Reize wie Licht und Geräuschkulisse für Kundinnen und Kunden. „Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die sich über so etwas freuen“, berichtet er. Aber es sei für die Patienten nicht unbedingt sinnvoll, sich in geschützten Räumen zu bewegen. Beerboom fürchtet deshalb langfristig eher negativer Aspekte solcher Aktionen.

HAZ