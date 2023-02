Lehrte schließen, Laatzen verkleinern, Nordstadt in Siloah verlegen? Die Regionsversammlung hat in einer Aktuellen Stunde über die Medizinstrategie debattiert.

Hannover. Sinja Münzberg macht das Problem mit einem Beispiel deutlich: Im Krankenhaus Lehrte wurden im vergangenen Jahr 30 Herzinfarkte behandelt, im Siloah in Hannover mehr als 500, berichtet die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Regionsversammlung. Da müsse sich jeder selbst fragen, wo er im Notfall gern behandelt werden möchte, sagt sie. „Die Antwort liegt auf der Hand, man möchte nicht in dem Krankenhaus behandelt werden, in dem man sich alle paar Wochen mit einem Herzinfarkt beschäftigt, sondern dort, wo die Routine herrscht“, betont Münzberg.