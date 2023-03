﻿Droht Chefarzt der Rauswurf beim KRH? Er soll falsch abgerechnet haben

Hannover. Die schlechten Nachrichten aus dem Klinikum Region Hannover (KRH) reißen nicht ab. Die Geschäftsführung des finanziell schwer angeschlagenen Unternehmens hat am Donnerstag einen der Chefärzte „bis auf Weiteres von seinen Dienstpflichten entbunden“.

Leistungen ohne Leistung abgerechnet

Wie ein Sprecher am späten Vormittag mitteilte, seien bei einer internen Prüfung Unstimmigkeiten in der Wahrnehmung seiner arbeitsvertraglichen Aufgaben festgestellt worden. Nach Informationen dieser Zeitung geht es dabei um falsche Abrechnungen. Die internen Ermittlungen waren erst nach einem anonymen Schreiben an das Klinikum in Gang gebracht worden. Darin war der Chefarzt beschuldigt worden, Leistungen abzurechnen, obwohl er mit den betroffenen Patientinnen und Patienten keinen Kontakt gehabt haben soll.

Wegen der laufenden Ermittlungen und zum Schutz der Person will das KRH vorerst keine weiteren Angaben über den Fall machen. Die Geschäftsführung werde „weiterhin alle notwendigen Maßnahmen zur vollständigen und transparenten Aufklärung der Vorgänge konsequent vorantreiben“, teilte der Sprecher mit.

KRH ist finanziell schwer angeschlagen

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Klinikum Rechnungen an Patienten in Höhe von insgesamt fast einer Million Euro für Leistungen verschickt, die bis zu vier Jahre zurückliegen.

Das Unternehmen ist finanziell schwer angeschlagen. „Insgesamt befindet sich das Unternehmen in einer kritischen wirtschaftlichen Lage“, heißt es im Wirtschaftsplan. Nach 40 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhält das Regionsklinikum in diesem Jahr noch einmal 20 Millionen Euro von der Region zur Kapitalerhöhung. Das reicht aber bei Weitem nicht aus: Bis zum Jahr 2027 müsste die Region den Krankenhausverbund mit bis zu 370 Millionen Euro unterstützen, das wären durchschnittlich 74 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings ist der Regionshaushalt derzeit selbst stark defizitär. Falls die Kliniken in Deutschland einen Inflationsausgleich bekommen sollten, würde sich der Kapitalbedarf des KRH verringern, auf bis zu 270 Millionen Euro bis zum Jahr 2027.

Immer mehr Geld nötig

Aber es ist noch mehr Geld nötig. „Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft“ ist eine Verdopplung der Summe aus dem sogenannten Cash-Management auf 70 Millionen Euro nötig. Das Cash-Management ist ein regionsinternes Finanzkonstrukt, bei dem sich Unternehmen der Region im Notfall Geld bei anderen Regions-Firmen leihen können.

Zudem ist das für dieses Jahr prognostizierte Defizit deutlich höher als noch im vergangenen Jahr angenommen: Die Geschäftsführung geht jetzt für 2023 von einem Minus in Höhe von 48,2 Millionen Euro aus. Bisher war der Verlust auf 38 Millionen Euro beziffert worden. Auch die vorgeschlagenen Strukturveränderungen würden selbst bei einer sofortigen Umsetzung kein positives Jahresergebnis bringen. Das Einsparpotenzial liegt bei 30 Millionen Euro.

Deshalb berät der Aufsichtsrat derzeit über eine Neustruktur. Die Geschäftsführung hatte vorgeschlagen das Nordstadt-Krankenhaus in das Siloah zu integrieren, Lehrte zu schließen und Laatzen zu verkleinern. Für Wirbel hat der Vorschlag des renommierten Krankenhausexperten Christian Karagiannidis gesorgt. Er favorisiert anstelle der Krankenhäuser Großburgwedel, Lehrte und Peine ein Zentralklinikum für die drei Standorte.