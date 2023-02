﻿Millionenpanne: Kontrolleure kritisieren Geschäftsführung

Hannover. Das finanziell schwer angeschlagene Klinikum Region Hannover (KRH) verschickt Rechnungen in Millionenhöhe für lange zurückliegende Leistungen – und darüber gibt es erhebliche Irritationen bei Mitgliedern des Aufsichtsrates. Grund ist unter anderem die Informationspolitik der Geschäftsführung. „Es kann nicht sein, dass wir von solch gravierenden Vorgängen aus der Zeitung und nicht direkt von der Geschäftsführung erfahren“, sagt ein Mitglied des Kontrollgremiums. „Warum wird uns so etwas verschwiegen?“

Ein anderes Aufsichtsratsmitglied fragt sich, wer in der KRH-Geschäftsführung verantwortlich ist und warum in der Verwaltung die Kontrollmechanismen versagt hätten. Und ein weiterer verlangt, jetzt den geplanten Millionenzuschuss der Region um die eine Million Euro unerwarteter Einnahme zu kürzen. Unklar ist, ob das Thema bei der Klausursitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag und Freitag zur Sprache gebracht wird.

Verjährungsfrist greift nicht

Eine Abrechnungsfirma verschickt derzeit im Auftrag des Klinikums massenhaft Rechnungen für Behandlungen, die bis zu vier Jahre zurückliegen. Viele Patientinnen und Patienten werden sich nicht mehr daran erinnern können, ob die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Auch werden Rechnungen an bereits verstorbene ehemalige Patientinnen und Patienten verschickt, andere sind inzwischen umgezogen. Insgesamt geht es um Forderungen in Höhe von 928.000 Euro. Betroffen sind Rechnungen für die Krankenhäuser Neustadt und Siloah.

Trotz der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren seien die Rechnungen rechtskonform, betont KRH-Sprecher Niko Gerdau. Eigentlich beginnt die Verjährungsfrist laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Forderung fällig gewesen wäre. Das heißt, im konkreten Fall wären jetzt versandte Rechnungen für Leistungen aus dem Jahr 2019 gegenstandslos und müssten nicht mehr bezahlt werden. Allerdings hat das Regionsklinikum laut Gerdau alle Rechnungen für das Jahr 2019 bereits im vergangenen Jahr verschicken lassen. Dadurch kann die Verjährungsfrist nicht greifen und die Rechnungen müssen bezahlt werden.