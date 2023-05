﻿Neue Struktur im KRH: Regionsversammlung in Hannover stimmt Medizinstrategie zu

Mehrheit für die Medizinstrategie 2030 des Klinikums Region Hannover (KRH): Die Regionsversammlung stimmt dem Umbau des kommunalen Krankenhausunternehmens zu.

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) wird umgebaut. Die Regionsversammlung hat der sogenannten Medizinstrategie 2030 für das kommunale Krankenhausunternehmen am Dienstagnachmittag (23. Mai) mit 47 Ja-Stimmen zugestimmt, dagegen gab es 37 Stimmen. Dafür stimmten SPD, Grüne, sowie die Vertreter von Die Partei und den Hannoveranern. Kernpunkte der Umstrukturierung sind neben der Schließung des Lehrter Krankenhauses und seiner Umwandlung in ein Minikrankenhaus mit Notfallversorgung, die Verkleinerung des Agnes-Karll-Klinikums in Laatzen und die weitgehende Aufgabe des hannoverschen Nordstadt-Krankenhauses mit einer Verlagerung ins Siloah. Dort ist dann ein Neubau am Siloah nötig. Ausgebaut oder zumindest gestärkt werden die Standorte Siloah, Gehrden und Burgwedel. Allerdings ist im Osten der Region auch ein gemeinsamer Neubau mit dem Landkreis Peine möglich.