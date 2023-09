﻿Diakovere in Hannover: Krankenhäuser rutschen tiefer in die roten Zahlen

Hannover. Das gemeinnützige Sozial- und Gesundheitsunternehmen Diakovere rutscht tiefer in die roten Zahlen. Nach einem Minus von 2,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr rechnet die Geschäftsführung jetzt mit einem Verlust für das laufende Jahr in Höhe von neun Millionen Euro, bei rund 400 Millionen Euro Umsatz. Darüber hat die Unternehmensspitze am Montagnachmittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert.

Gewinn bei Altenhilfe

Verlustbringer ist der Krankenhausbereich mit den drei Diakovere-Kliniken Anna-, Friederiken- und Henriettenstift. Hier rechnet die Geschäftsführung mit einem Minus von rund elf Millionen Euro, berichtet der Vorsitzende der Diakovere-Geschäftsführung, Stefan David. Demgegenüber stehen etwa zwei Millionen Euro, die das evangelische Unternehmen in den Bereichen Alten- und Behindertenhilfe voraussichtlich als Gewinn verbuchen werde.

In einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht die Geschäftsführung unter anderem die Rahmenbedingungen im Krankenhausbereich für die Verluste verantwortlich. Künftige gesetzliche Rahmenbedingungen seien in der Ausgestaltung noch völlig unklar, heißt es in dem Schreiben weiter. Und wörtlich: „Noch nie ging es Krankenhäusern deshalb so schlecht wie heute.“

Ergebnissteigerung reicht nicht

Obwohl die drei Kliniken ihr Ergebnis um drei Prozent gesteigert hätten, reiche das nicht, um unter den gegenwärtigen Bedingungen den Krankenhausbetrieb auskömmlich zu gestalten. Und selbst wenn Diakovere so viele Patienten wie vor der Corona-Pandemie hätte, sei es nicht möglich, Gewinne zu erzielen. Zudem sei das Unternehmen innerhalb von 24 Monaten mit Tariferhöhungen von rund sieben Prozent konfrontiert gewesen, derzeit werde erneut verhandelt, berichtet David.

Suchen nach neuen Strukturen: Diakovere-Geschäftsführer Stefan David (links) Sabine Jung und Christian Unzicker. © Quelle: Mathias Klein

Der Verlust könne mit Rücklagen ausgeglichen werden. Zudem sei Diakovere ein kreditwürdiges Unternehmen. Einen Geldgeber, wie es das finanziell angeschlagene Klinikum Region Hannover mit der Region Hannover hat, gibt es bei Diakovere nicht.

Die Diakovere-Geschäftsführung plant angesichts der schlechten Zahlen strukturelle Veränderungen, um zu sparen. David betont, dass es keine Programme zum Stellenabbau geben werde. Bis zum Ende des Jahres soll mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Strategie vorgelegt werden. Auch die drei Kliniken werde es weiter geben. Unklar ist allerdings, wie es mit dem Standort Kirchrode weitergeht, wenn die dortige Geburtsklinik im nächsten Jahr in die neue Geburtsklinik Henrike am Kinderkrankenhaus Auf der Bult zieht.

