﻿Krankenhäuser in Hannover: Henrike bekommt das meiste Geld

Hannover. Vor wenigen Wochen hat die Regionsversammlung den Umbau des Klinikums Region Hannover (KRH) beschlossen. Die sogenannte Medizinstrategie 2030 ist mit Kosten in Höhe von 750 Millionen Euro verbunden. Dabei setzt die Region vor allen auf das Land Niedersachsen, von wo ein Großteil des Geldes kommen soll.

Bisher gibt es aber kein Signal von Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD), wie er zu den Millionenplänen der Region steht. Auch die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse der Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses geben keinen Hinweis.

46 Millionen Euro fließen in die Region

Nach dem Beschluss des Gremiums, in dem unter anderem auch die Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaft und die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind, fließen in die Region Hannover für Investitionen in Krankenhäuser 46 Millionen Euro. Insgesamt stehen 238 Millionen Euro zur Verfügung.

Die größte Summe fließt mit rund 24 Millionen Euro an den Klinikbetreiber Diakovere und an das Kinderkrankenhaus Auf der Bult für die Geburtsklink Henrike, die derzeit am Kinderkrankenhaus entsteht. In der neuen Mutter-Kind-Klinik werden die Geburtskliniken des Friederikenstifts und des Henrietttenstifts zusammengeführt. Schon bisher werden die Frühchen aus beiden Geburtskliniken im Kinderkrankenhaus Auf der Bult versorgt.

Spatenstich: Minister Philippi (2. von links) startete vor wenigen Wochen den Neubau für für KRH-Zentralapotheke. © Quelle: Rainer Dröse

Das Vinzenzkrankenhaus erhält 4 Millionen Euro für den Neu- und Umbau des Pflege- und Funktionstrakts. Für das KRH-Krankenhaus Klinikum Robert-Koch in Gehrden stellt das Land 10 Millionen Euro für den Teilneubau zur Verfügung. Die Gesamtsumme liegt bei 110 Millionen Euro.

Problem in Wunstorf?

Für den Neubau des zentralen Stationsgebäudes und der Allgemeinpsychiatrie in Wunstorf hat das Land dem KRH 4 Millionen Euro bewilligt. Nach Informationen dieser Zeitung rechnet das KRH allerdings in diesem Jahr mit 10 Millionen Euro zur Vorfinanzierung für das geplante Projekt. Begründung: Der aktuelle Liquiditätsengpass. Offenbar gibt es für Wunstorf außerdem noch eine Finanzierungslücke. Das Land rechnet für den Bau mit einer Gesamtfördersumme von 63 Millionen Euro, das KRH taxiert die Baukosten inzwischen auf 87,6 Millionen Euro – und geht von einer nahezu hundertprozentigen Finanzierung des Landes aus.

Für den vor wenigen Wochen gestarteten Neubau der KRH-Zentralapotheke am Siloah gibt das Land 4 Millionen Euro, 15 Millionen Euro stehen noch aus.

