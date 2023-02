﻿Eine Million Euro: KRH schreibt Rechnungen vier Jahre nach Behandlung

Hannover. Viele ehemalige Patientinnen und Patienten des Klinikums der Region Hannover (KRH) oder Angehörige von inzwischen Verstorbenen reiben sich in diesen Tagen verwundert die Augen. Denn im Auftrag des finanziell stark angeschlagenen KRH verschickt eine Abrechnungsfirma derzeit massenhaft Rechnungen für Behandlungen, die in vielen Fällen so lange zurückliegen, dass sich Patientinnen und Patienten nicht mehr an die genaue Behandlung erinnern werden. Insgesamt geht es um die Gesamtsumme von fast einer Million Euro, für die das KRH jetzt die Rechnungen schreibt. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Betroffen sind Patienten, die privat versichert oder für den Krankenhausaufenthalt eine private Zusatzversicherung haben. Der Fehler sei im KRH passiert, sagt Sprecher Niko Gerdau. Durch ein Problem in der Verbindung zwischen zwei IT-Systemen seien die Leistungen bisher nicht abgerechnet worden. Dabei gehe es um Rechnungen aus den Bereichen Labor und Mikrobiologie. Offenbar haben auch inzwischen verstorbene Patienten Rechnungen erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehler blieb jahrelang unbemerkt

Rechnungen erhalten ehemalige Patienten des Klinikums Siloah und des Krankenhauses Neustadt. Andere KRH-Kliniken sind von der Abrechnungspanne nicht betroffen. Warum dieser Fehler im KRH jahrelang unbemerkt geblieben ist, sagt der Sprecher nicht. Er betont allerdings, dass es legitim sei, das Geld auch nach vier Jahren von den Patientinnen und Patienten einzufordern. „Wir verstehen natürlich, dass die teilweise späte Abrechnung bei einigen Patientinnen und Patienten Irritationen auslösen kann und möchten uns für die Umstände entschuldigen“, sagt Gerdau. Durchschnittlich würden pro nachträgliche Forderung 140 Euro in Rechnung gestellt, insgesamt gehe es um 928.000 Euro.

Wie berichtet, steckt das Klinikum in einer dramatischen finanziellen Krise. Allein in diesem und im vergangenen Jahr zahlt die Region 60 Millionen Euro, um das Stammkapital zu erhöhen. Zugleich ist zur Sicherung der Liquidität die Verdoppelung des sogenannten Cash-Managements auf 70 Millionen Euro nötig. Beim Cash-Management können sich notleidende Unternehmen der Region von anderen Unternehmen der Region Geld leihen. Gleichzeitig berät der Aufsichtsrat derzeit über Strukturveränderungen.