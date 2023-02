﻿KRH in Hannover: Fast alle geplanten Operationen abgesagt

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat auch massive Auswirkungen auf die Arbeit im Klinikum der Region Hannover. Fast alle geplanten Operationen mussten am Dienstag abgesagt werden.

Kaum Operationen am Dienstag: Der Streik betrifft das KRH.

Hannover. Wegen des Streiks im öffentlichen Dienst ist ein Großteil der geplanten Operationen in den Krankenhäusern des Klinikum Region Hannover (KRH) vom Dienstag auf einen späteren Termin verschoben worden. In den Krankenhäusern Gehrden und Laatzen sowie im Klinikum Nordstadt und im Siloah sind alle planbaren und nicht dringlichen Operationen verschoben worden, berichtete ein Sprecherin des KRH. In den Standorten Großburgwedel, Lehrte und Neustadt konnte ein Teil der geplanten Operationen durchgeführt werden, der überwiegende Teil wurde jedoch auch hier verlegt. Konkrete Zahlen zu den verschobenen und stattgefundenen Operationen nannte die Sprecherin nicht.

Für die Versorgung der Patienten hatte das KRH mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung getroffen. Diese hat trotz des Warnstreiks die Patientenversorgung gesichert. Am Mittwoch soll der Betrieb wieder normal laufen. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Krankenhäuser von Diakovere sind vom derzeitigen Warnstreik nicht betroffen.