﻿Weil die Mehrheit wackelt – Umbau des Klinikums könnte platzen

Hannover. Die mit vielen Hoffnungen verbundene Medizinstrategie für das Klinikum Region Hannover (KRH) droht zu scheitern. Zwei Mitglieder der SPD-Fraktion lehnen die Pläne für den Umbau des kommunalen Unternehmens bisher ab. Das ist nach Informationen dieser Zeitung in der jüngsten Sitzung der SPD-Regionsfraktion deutlich geworden. Die zwei Mitglieder hätten ihre Ablehnung der Medizinstrategie ausdrücklich artikuliert. In der Fraktion heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass die Pläne deshalb vor dem Scheitern stünden. Sollten die beiden auch in der Regionsversammlung gegen die Pläne stimmen, wäre der Umbau des KRH vorerst geplatzt. Denn dann würde die Mehrheit zugunsten der Opposition kippen.

SPD und Grüne verbreiten Optimismus

Die beiden SPD-Fraktionsmitglieder Helga Laube-Hoffmann aus Lehrte und Ernesto Nebot Pomar aus Laatzen haben sich gegen die Medizinstrategie ausgesprochen. Laatzen und Lehrte sind von den Umbauplänen am stärksten betroffen. Das Agnes-Karll-Krankenhaus soll verkleinert werden, für Lehrte hatte die Strategie zunächst die Schließung vorgesehen. Um Laube-Hoffmann zu überzeugen, will die SPD die Strategie zu ändern und aus dem Standort Lehrte eine Art Mini-Krankenhaus zu machen. Offenbar hat das Laube-Hoffmann bisher nicht zum Umdenken gebracht.

Sie sei trotzdem optimistisch, dass es in der Regionsversammlung am 23. Mai eine Mehrheit für die Medizinstrategie gebe, sagte SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo. Mit den beiden Fraktionsmitgliedern bleibe sie im Gespräch, sagte Gardlo. Auch der grüne Koalitionspartner verbreitet Optimismus, Grünen-Fraktionschefin Sinja Münzberg erwartet ebenfalls eine Mehrheit.

Krach will jetzt eine Entscheidung

Es sei nun Zeit, eine Entscheidung zu treffen, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) nach der Sitzung der SPD-Fraktion. „Ich werbe für dieses Konzept, ich bin mir sicher, es stärkt das Klinikum als wichtigen Gesundheitsversorger in kommunaler Hand“, betonte Krach. Die Strategie stelle flächendeckend eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung sicher und verbessere die Beschäftigungsbedingungen. Diese Argumente würden auch die Mitglieder der Regionsversammlung überzeugen, meinte er. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Regionsversammlung am 23. Mai. Krach hat als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums die Medizinstrategie mit auf den Weg gebracht.

Laube-Hoffmann wollte sich am Donnerstag nicht äußern. Sie hatte Anfang der Woche gesagt, dass die Medizinstrategie 2030 so nicht bleiben könne und für sie nicht zustimmungsfähig wäre. Sie wolle sich in der Fraktion „mit aller Kraft für die Bevölkerung in Lehrte und im Osten der Region für andere Lösungen einsetzen“.

SPD-Mann will eine neue Debatte

Nebot Pomar wirbt für ein vorzeitiges Aussetzen der Medizinstrategie. Es sei sinnvoll, über die Zukunft des KRH mit einer breiten Mehrheit zu entscheiden. Nebot Pomar war bis zu seiner Rente Pflegedirektor im KRH. Es seien im bisherigen Konzept viele Aspekte nicht bedacht worden, wie zum Beispiel die zunehmend älter werdende Bevölkerung oder eine wohnortnahe und flächendeckende Versorgung. Außerdem sei es „sinnvoll, die Politik viel enger in die Entscheidungsprozesse einzubinden“, sagte er. Pomar schlägt zudem vor, über einen Austausch der externen Experten nachzudenken.

Im März hatte der Aufsichtsrat des KRH die Medizinstrategie beschlossen. Neben Laatzen und Lehrte ist ein weiterer Kernpunkt die weitgehende Aufgabe des hannoverschen Nordstadt-Krankenhauses, das ins Siloah integriert werden soll. Dafür ist am Siloah ein Neubau nötig. Ausgebaut oder zumindest gestärkt werden zudem die Standorte Gehrden und Burgwedel. Zur Medizinstrategie gehört auch ein Bettenabbau im gesamten KRH.