Neue Leitung im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf

Der neue Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf ist da und wird am Sonntag, 3. September, in Wunstorfs Stiftskirche eingeführt. Ein Hausbesuch bei Rainer Müller-Jödicke am Silbernkamp.