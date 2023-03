﻿Streik in Hannover: KRH sagt fast alle geplanten Operationen ab

Wohin steuert das hoch verschuldete Klinikum Region Hannover (KRH)? Für die Pläne, im Zuge einer radikalen Umstrukturierung die Krankenhäuser in Lehrte, Laatzen und in der Nordstadt zu schließen oder zu verkleinern, gibt es Gegenwind. Auch HAZ-Leserinnen und -Leser sind darüber empört – und sie kritisieren den Vorschlag, zusammen mit Peine ein neues Großkrankenhaus an der A2 in Hämelerwald zu errichten.