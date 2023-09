﻿Zahnärzte protestieren in Hannover: „Es geht um das Wohl der Patienten“

Hannover. Zu viele teure Investitionen, zu geringe Einnahmen durch die Deckelung des Budgets. Das macht vielen Zahnärzten so extrem zu schaffen, dass nicht nur in den ländlichen Bereichen, sondern auch in Hannover künftig Praxisschließungen aus wirtschaftlichen Gründen zu befürchten sind, sagt Zahnärztin Elke Ehrhardt aus Hannover.

Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, wollen am Mittwoch, 13. September, bis zu 2000 Zahnärzte auf dem Platz der Göttinger Sieben am Landtag demonstrieren. Dabei gehe es nicht nur um die Zahnärztinnen und Zahnärzte selbst, betont Ehrhardt. „Es geht auch um das Wohl der Patientinnen und Patienten“, sagt sie. Denn durch die seit Beginn des Jahres festgesetzte Budgetierung seien rund 40 Prozent der Zahnärzte in Niedersachsen von Einnahmeausfällen von durchschnittlich 40.000 Euro im Jahr betroffen, erläutert Ehrhardt.

„Politik gefährdet die Gesundheit“

Dazu kämen dann die Kostensteigerungen, nicht nur durch die allgemeine Inflation. „Wir mussten zum Beispiel viel Geld in eine technisch nicht ausgereifte Infrastruktur für elektronische Rezepte und Krankschreibungen stecken“, berichtet die Zahnärztin. Gern hätte sie ihren Mitarbeiterinnen in der Praxis eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt. „Aber ich weiß nicht, woher ich das Geld nehmen soll“, sagt sie.

Alles in allem gefährde die Politik die Gesundheit der Menschen. Denn wenn durch die Budgetierung Patienten mit Zahnfleischerkrankungen nicht mehr behandelt werden könnten, könnte das zu anderen Krankheiten führen, wie zum Beispiel am Herzen.

In der eigenen Praxis: Zahnärztin Elke Ehrhardt ist gern selbstständig. © Quelle: Christian Behrens

Das befürchtet auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN). Die aktuelle Spargesetzgebung der Bundesregierung mit der strikten Budgetierung zahnmedizinischer Leistungen werde sich dramatisch auf die zahnärztliche Versorgung und damit auf die Gesundheit der Bevölkerung in Niedersachsen auswirken, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende der KZVN, Carsten Vollmer. „Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen nun auswählen, was vorrangig behandelt wird und was warten muss“, erklärt er. Für Patientinnen und Patienten werde das unter anderem zu längeren Wartezeiten führen. Die Folgen der Budgetierung seien für die Bevölkerung Niedersachsens schon jetzt in den Praxen zu spüren und würden sich weiter verschärfen.

AOK weist die Vorwürfe zurück

Die AOK Niedersachsen weist die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Honorarkürzungen durch drastische Budgetierungen, sagt Sprecherin Stefanie Ohlendorf. Von Jahr zu Jahr seien die Zahlungen an die Vertragszahnärzte erhöht worden, auch jetzt schon für das Jahr 2023. Allerdings nicht in der Höhe, wie es sich die Vertragszahnärzte gewünscht hätten.

Zähne zeigen: Unter diesem Motto protestieren die Zahnärzte vor dem Landtag. © Quelle: Christian Behrens

Durch die Rückkehr zur Einzelleistungsvergütung mit Obergrenze würden die Einkommenszuwächse der Zahnärzte begrenzt. Der Gesetzgeber sehe dies als Anteil der Zahnärzte zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, sagt die AOK-Sprecherin. Diesen Unmut jetzt auf dem Rücken der Krankenkassen und deren Versicherten auszutragen, sei eine unschöne Entwicklung.

Zahnärztin Ehrhardt selbst will ihre Praxis in Hannover-Bothfeld eigentlich noch ein paar Jahre weiter führen. „Ich bin sehr gern selbstständig“, sagt sie. Aber wenn das so weitergehe mit den steigenden Kosten und den sinkenden Einnahmen „bleibt mit gar nichts anderes übrig, als dann als angestellte Zahnärztin in einer Praxis zu arbeiten.“

