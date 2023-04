﻿Neue zentrale Apotheke: KRH baut am Siloah in Hannover

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) erhält eine neue Zentralapotheke. Am Freitag haben unter anderem Landesgesundheitsminister Andreas Philippi und Regionspräsident Steffen Krach (beide SPD) den Bau symbolisch mit dem ersten Spatenstich gestartet.

Das neue Gebäude entsteht auf dem Gelände des Klinikums Siloah, die neue Zentralapotheke soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Das Gebäude mit zweieinhalb Geschossen umfasst eine Fläche von 3100 Quadratmetern. Die Zentralapotheke ist dann nicht nur für die Versorgung der KRH-Kliniken zuständig, sie wird auch die Krankenhäuser anderer Träger in Hannover und im Umland beliefern. Die Kosten beziffert das Klinkum auf 32,5 Millionen Euro, das Land beteiligt sich mit 26 Millionen Euro.

„Wichtiger Bestandteil der Medizinstrategie“

Die neue Zentralapotheke sei ein wichtiger Beitrag, die stationäre Gesundheitsversorgung zukunftsfähig zu gestalten, sagt Minister Philippi beim Spatenstich. Regionspräsident Krach sieht die neue Apotheke als bedeutsamen Bestandteil der Medizinstrategie 2030. Sie leiste zudem einen Beitrag zur Aufforderung des Landes, dass die unterschiedlichen Krankenhausträger in der Region Hannover stärker zusammenarbeiten sollten. Die neue Apotheke könne ein Modellprojekt für das Land Niedersachsen oder sogar den Bund sein, meint Chefapotheker Thomas Vorwerk. Genauso wie die Krankenhauslandschaft verändere sich auch die Pharmazie, sagt er. Unter anderem nennt er den Rückgang an Fachkräften und die zunehmende Spezialisierung. Das könne mit den Neubau aufgefangen werden.

Neubau: So soll die Zentralapotheke nach der Fertigstellung. © Quelle: Rainer Dröse

KRH-Finanzchefin Barbara Schulte erinnert an ältere Baupläne für eine neue Zentralapotheke. Vor rund zehn Jahren habe es die Idee gegeben, die KRH-Zentralapotheke am Lindener Hafen zu bauen. Der Standort sei aber nur wenig geeignet gewesen, deswegen wurden die Pläne damals gestoppt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralapotheke am KRH arbeiten derzeit in zwei Gebäuden aus dem Jahr 1986. Die Arbeit finde dort unter schwierigen baulichen und technischen Bedingungen statt.

Zu den Aufgaben der Zentralapotheke gehört unter anderem die Versorgung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten, die Herstellung von Arzneimittel zur Chemotherapie und anderen sterilen Arzneimitteln.