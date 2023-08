﻿Der Geruch von Laub: Neuer Bildband mit Fotos und Gedichten zum Herbst

Hannover. Wir wollen ja noch gar nicht dran denken. Wir wollen die Sonne genießen, die lauen Sommerabende auskosten, bevor es wieder kälter wird. Aber es kann nicht schaden, sich schon vor dem Beginn des Herbstes darüber klar zu werden, dass das nicht nur eine klamme und zwielichtige Jahreszeit ist. Sondern auch eine wunderschöne.

Und was wäre dafür besser geeignet als ein Bildband mit Herbstfotos? Nun: Noch besser als ein Bildband mit Herbstfotos ist dafür ein Bildband mit Herbstfotos und -gedichten geeignet. Und den hat vor Kurzem der hannoversche Herausgeber Marco Sagurna vorgelegt. Sagurna schreibt auch selbst, hat sich aber vor allem als Literaturvermittler einen Namen gemacht, etwa mit der (zusammen mit Ralf-Rainer Rygulla erarbeiteten) Osteuropa-Poesie-Anthologie „Der Osten leuchtet“. Und nun: „laub ist ein geruch es ist ein flirren – Neue Gedichte und Bilder vom Herbst“.

Moor und Dunst und Wasserstrudel

Die Fotos sind schlicht fantastisch. Sie stammen von Willi Rolfes, Naturfotograf aus Vechta, Experte unter anderem für Moor und Dunst und Wasserstrudel. Wir sehen Tropfen an Blättern, träumende Pilze, Abendsonne an Schilf, und wir sehen Nebel, der nicht beängstigend wirkt, sondern fast heimelig, etwas, das die Natur (also auch uns) sanft einhüllt und schützt und zur Ruhe kommen lässt.

Und die Poesie! „stelle alle förster in einen ring und lass / sie singen goldglitter im haar“, schreibt beispielsweise Ulrike Draesner, und man gluckst schon bei so einer verwunschenen Szene. Oder Birgit Kreipe, die von sich selbst als Hexe beschwört, „träume an den zähnen / so warm wie zungen und blut“. Und Hans-Ulrich Treichel erzählt von einem andauernden Herbst – „seit du das Zimmer die Wohnung / das Haus die Stadt mein Leben / (…) verlassen hast“. Die Buchtitelzeile stammt aus einem sehnsuchtsvollen Text von Sabine Schiffner.

Die Vögel schwärmen vom Herbst: Foto aus dem Herbstgedichte- und Herbstfotobuch, herausgegeben von Marco Sagurna. © Quelle: Willi Rolfes

Hier schreiben außerdem Dichterinnen und Dichter wie Kurt Drawert, Nora Gomringer, Ilma Rakusa, Olaf Velte und Ron Winkler, es gibt aber auch einen hohen Anteil an hannoverschen Lyrikerinnen und Lyrikern, darunter Sabine Göttel, Annette Hagemann, Nikola Huppertz.

Irgendwann geht der Sommer. Dann wird es schön. Versprochen. Man muss nur dieses Buch aufschlagen.

Marco Sagurna (Hrsg.), Willi Rolfes (Fotos): „laub ist ein geruch es ist ein flirren“. Edition Bildperlen. 192 Seiten, 35 Euro.

