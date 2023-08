Hannover

Mit Feuerbällen: Schon am Freitag hatte das Heroes-Festival mit organisatorischen Problemen zu kämpfen: Am Samstag – hier der Auftritt von Yung Hurn – kam dann der verfrühte Abbruch.

Schon am Freitag hatte das Heroes-Festival in Hannover mit organisatorischen Problemen zu kämpfen. Sonnabend endete es früher als geplant: Wegen Sicherheitsbedenken mussten die Konzerte der Headliner abgesagt werden. Das ist am Tag alles passiert.

