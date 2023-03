﻿Müll und Diamanten: Element of Crime über ihr neues Album „Morgens um Vier“

Womöglich ist Element of Crime wie „ein Zausel, der im Müll nach Diamanten sucht“, räumt Sänger Sven Regener im Interview zum neuen Album „Morgens um Vier“ ein. Ein Gespräch über Verluste und die Schönheit in einer rauen Welt.

Hannover. Bloß nicht zu den Museumswärtern der eigenen Songs werden. Element of Crime haben ein neues Album aufgenommen, das am 6. April erscheint: „Morgens um Vier“. Im Interview sprechen Sänger und Trompeter Sven Regener (62) und Gitarrist Jakob Ilja (64) über Traum- und Wachzustände, Verluste und raue Schönheiten.

Fünf Jahre, fünf besondere Jahre hat es gedauert, bis jetzt das neue Album kommt. Ein Corona-Album ist es nicht geworden.

Sven Regener: Nein. Das kann doch keiner mehr hören, und es ist genau die Art von Aktualität, die in der Kunst überhaupt nichts bringt. Es ist immer besser, alles mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu betrachten. Ich war immer ein großer Freund davon, aus der Erinnerung heraus zu arbeiten. Die Distanz, die man daraus gewinnt, ist sehr hilfreich in der Kunst.

Jakob Ilja: Es ist nicht so, dass wir nach der Fertigstellung einer Platte sagen: In fünf Jahren machen wir die nächste. Früher haben wir jedes Jahr eine Platte gemacht. Wir wollten bekannt werden, und wir wollten auf Tour gehen. Mit dem Erfolg wurde die Zeit zwischen den Platten immer länger, denn es kamen andere Aktivitäten hinzu. Lebensumstände veränderten sich. Und so wurde es einem auch nicht langweilig. Es ist ja nicht so, dass wir sonst nichts zu tun haben. Irgendwann sagt man: Jetzt ist ein guter Moment für eine neue Platte.

Regener: Wir haben ja auch schon ein großes Repertoire. Da überlegt man schon genau: Welches sind die zehn Songs, die man dem noch hinzufügen möchte? Für uns als Band ist es wichtig, dass wir ab und zu neue Songs machen, sonst werden wir zu Museumswärtern unserer eigenen Geschichte – aber die Betonung liegt auf „ab und zu“.

Element of Crime Mit ihrer melancholischen Musik zwischen Indierock und Chanson nimmt Element of Crime in der deutschen Musikszene eine Sonderstellung ein. Gegründet wurde die Berliner Band im Jahr 1985, zunächst mit englischen Texten. Größere Aufmerksamkeit erzielte sie erstmals mit dem Album „Try to be Mensch“, das unter der Ägide von John Cale entstand. Durch ihn lernten sie auch ihren langjährigen Produzenten und späteren Bassisten David Young (1949–2022) kennen. 1991 erschien mit „Damals hinterm Mond“ das erste komplett deutschsprachige Album von Element of Crime. Sänger und Trompeter Sven Regener (*1. Januar 1961 in Bremen) und Gitarrist Jakob Ilja (* 1959 in Berlin als Jakob Dreiw Ilja Friderichs) sind die einzigen verbliebenen Gründungsmitglieder. Regener ist mit Romanen wie „Herr Lehmann“ auch als Schriftsteller erfolgreich; zuletzt erschien in Zusammenarbeit mit Andreas Dorau das Buch „Die Frau mit dem Arm“. Ilja komponiert auch Soundtracks; so stammt von ihm die Musik zu der Verfilmung des Dörte-Hansen-Romans „Mittagsstunde“ mit Charly Hübner.

Wie kommt Element of Crime als Band zusammen?

Ilja: Man nimmt sich das vor…

Regener: ...und dann stellt jeder seine Songideen vor. Jeder macht seine Sachen: Gitarren, Gesang und so weiter. Und wenn wir wirklich wissen, dass wir dieses Lied machen wollen, dann kann ich einen Text finden. Wenn man wirklich wissen will, wie das funktioniert, muss man sich die „Get Back“-Dokumentation über die Beatles ansehen; das zeigt das beispielhaft für viele Bands. Was da passiert, macht eine Band aus. Das ist der Unterschied zu Autorenduos, wo einer den Text macht und der andere das vertont.

Ilja: Das Schöne an dieser Dokumentation ist, dass man eine Band, die so glamourös wie die Beatles sind, in so unglamourösen Umständen antrifft, wo scheinbar auch nichts passiert. Und plötzlich ist ein Song da.

„Es macht auch einfach Spaß“

Die Beatles waren eine Band, die nicht mehr live gespielt hat. Das ist bei Element of Crime anders…

Ilja: Man denkt ja beim Songschreiben nicht an den Liveauftritt. Die Songs werden für die Platte geschrieben. Wie kommt man von zwei oder drei Akkorden zu einem Lied?

Regener: Es macht auch einfach Spaß.

Der Vorgänger, „Schafe, Monster und Mäuse“ war ein bisschen ein Berlin-Album. Das ist bei „Morgens um vier“ nicht so. Es geht, so scheint’s, mehr denn je ums Zwischenmenschliche.

Regener: Man kann sich das nicht vornehmen. Es entsteht. Und was wirklich entsteht, kann man oft erst ein, zwei Jahre später genau sagen. Erst dann kann auch ich von außen draufsehen und sagen, wie ich in der Zeit, in der so ein Album entsteht, drauf war. Es ist auf jeden Fall eine Platte mit einer sehr eigenen Handschrift.

Über den Tod eines Weggefährten

Die Band hat sich auch geändert, auf tragische Weise: David Young ist vergangenes Jahr ausgestiegen und wenig später gestorben. Wie hat sich das ausgewirkt?

Ilja: Zum einen vermissen wir Dave schmerzlich. Zum anderen haben wir 35 Jahre zusammengearbeitet, und er hat gewisse Elemente eingebracht: den Altersunterschied, die andere Sprache, den englischen Humor, seine Art, Bass zu spielen… Wenn jemand Neues kommt, verändert das die Sachen.

Regener: Dave war im engeren Sinne nie Teil des inneren Zirkels der Band. Er war unser Mentor, unser Lehrer und Vorbild und großer Bruder. Er war unser Produzent. Gut, er hat ab 2003 auch Bass bei uns gespielt. Nur Jakob, Richard und ich hatten uns diese Band ausgedacht. Er war mein Freund, aber es war gut, dass er ein bisschen danebenstand, weil er eben auch unser Produzent war.

Ilja: Wir hatten auch eine über 35 Jahre gewachsene Sprache, ein Denglisch-Kauderwelsch, ein vertrauter Umgang.

Regener: Das Tolle jetzt an Patrik Majer, unserem neuen Produzenten, ist, dass auch er die Band sehr gut kennt und auch sehr gut versteht. Aber Dave war Dave, und ich habe ihn sehr vermisst. Wie es ist, wenn jemand stirbt: Man kann diesen Verlust nicht kompensieren, aber das Leben geht weiter.

Das Album So aufgeräumt hat man Tobias Bamborschke auch noch nicht gehört. Im Duett mit Sven Regener kostet der sonst eher zum Niederschmetternden neigende Sänger von Isolation Berlin „Dann kommst du wieder“ aus („und gehst nie wieder fort“), und es klingt wie eine Verheißung. Drei Lieder ist da „Morgens um Vier“ (Universal), das neue Album von Element of Crime, erst alt und macht schon glücklich. Es scheppert und schurigelt, die Gitarren klingen immer ein wenig verstimmt, Regener neigt zum Knarzigen, die Instrumentierung ist reduzierter denn ja, und doch wohnt diesem Album eine raue Schönheit inne, die selten ist in der deutschen Popmusik. „Das Leben ohne Liebe ist nicht so einfach, wie du glaubst“, singt Regener, und vielleicht ist das der Schlüssel: ein unverstellter Blick auf eine Welt, die nicht immer schön ist, aber sehr oft eben doch. Eine Traumreise ist dieses Album, vom Opener „Unscharf mit Katze“ bis zum Titelsong am Schluss, mit schlafwandlerischer Sicherheit präsentiert. „Wir haben keine Lösungen, wir haben Lieder“ heißt es einmal. Manchmal reicht das vollkommen aus.

Der Sound des Albums wirkt rauer, direkter, mehr live gespielt als zuvor. War das Patrik Majers Einfluss?

Ilja: Es hat sich so ergeben. Es ist fast alles live gespielt.

Regener: Nein, nein, für mich stimmt das nicht. Aber du hattest oft sehr starke erste Takes. Dass wir live einspielen, haben wir immer gemacht. Aber was man daran sieht: Wir produzieren keine Overdubs, um etwas glattzubügeln. Das macht auch eine Grundhärte aus. Wir haben auch – wenn man von Ekki Busch, der Akkordeon spielt, und auch von Rainer Theobald als Saxofonist einmal absieht – wenig mit anderen Musikern zusammengearbeitet. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Dave nicht mehr da ist: Man zieht sich auf die Basics zurück. Als ob man sich der Grundbedingung unseres Sounds noch einmal vergewissert.

Die Twilight Zone morgens um vier

Ich habe einen Satz gesucht, der das Album bündelt, und bin im Titelsong auf den Zausel gestoßen, der im Müll Diamanten sucht.

Regener: Ja. Element of Crime ist ein Zausel, der im Müll nach Diamanten sucht.

Wie jemand, der in einer rauen Welt nach dem Schönen sucht?

Regener: Aber ohne so zu tun, als sei sie nicht rau. Wir nehmen das Raue so ernst wie das Schöne.

Und wie ernst ist in diesem Sinne ein Lied wie „Und dann kommst du wieder“ zu verstehen, das ja fast euphorisch klingt?

Ilja: Ernst.

Regener: Das ist ein sehr schönes Lied. Es handelt vom Träumen – wie vielleicht auch die ganze Platte. Darum ist der Titel „Morgens um vier“ schon ziemlich gut. Das ist diese seltsame Twilight Zone zwischen Traum und Wachsein, wo die ganze Wirklichkeit etwas Verzerrtes hat.

Die Schriftstellerin Eva Menasse bescheinigt im Text zum Album, dass man inzwischen in einem Alter sei, in dem man morgens um vier schon und nicht noch wach ist. Ist das so?

Regener: Was die Eva da alles ausplaudert..! Das ist auf jeden Fall ein toller Text von ihr, ein großes Kompliment. Es ist schön, wenn man in solchen Linernotes einen anderen Blick auf die Band bekommt statt einen Waschzettel mit „Fantastische Band legt neues Album vor mit zehn Perlen der Popmusik“ oder so einem Scheiß.

Ilja: Wir hatten vorhin ein Interview, bei dem wir uns bei Gegensatzpaaren entscheiden mussten. Bei „Tag oder Nacht?“ konnten wir sagen: früher eher die Nacht, heute eher der Tag. Aber der Moment – morgens um vier – ist immer ähnlich. Es ist ein Zustand, in dem Zeit sich aufhebt und man sehr frei auf seine Existenz blicken kann.

Von wegen Pessimismus

In den vergangenen drei Jahren gab es wenig Gelegenheit, morgens um vier nach Hause zu kommen. Und dann sieht man im Video zu „Unscharf mit Katze“ ganz viele Menschen aufeinander, die rauchen und Rotwein trinken…

Regener: Ja, kaum ist es vorbei, gehen die Leute wieder feiern. Darum teile ich den Pessimismus auch nicht, was die Zukunft der Clubs und der Kultur angeht. Im Gegenteil: Die Leute merken jetzt, was sie vermisst haben.

Wie sehr haben Sie es vermisst?

Regener: Abends rausgehen ging ja trotzdem. Wir waren ja nicht in Wuhan oder Australien, wo man nicht auf die Straße durfte. Und dass wir mal ein Jahr lang kein Konzert gespielt haben, hat es auch vorher schon gegeben.

„Die Swiss-Life-Hall ist Geschmackssache“

Die Tour geht los, erst einmal mit einigen Konzerten in Berlin.

Ilja: Was daran liegt, dass Charly Hübner eine Dokumentation über Element of Crime dreht, eine „Hommage“, sagt er. Und darum spielen wir in Läden, anhand derer man unseren Werdegang nachvollziehen kann. Aber das ist Charlys Vision, und wir reden ihm da auch nicht rein.

Regener: Und das ist auch gut so. Wenn ich mir vorstelle, wir würden da mitreden, schlafe ich schon beim Gedanken daran ein. Aber diese Band mit Charlys Augen gesehen, das hat etwas. Sehr spannend.

In Hannover ist es nun, nachdem Sie zuletzt in der Swiss-Life-Hall gespielt haben, das Theater am Aegi. Warum?

Regener: Der Idealfall für uns wäre ein Saal, Fifty-Fifty bestuhlt und zum Stehen. Das gibt es aber so wenig, in Hannover…. Ohne Porzellan zerschlagen zu wollen: Die Swiss-Life-Hall, wo wir beim letzten Mal waren, ist Geschmackssache. Sehen wir mal, wie die Leute mit dem Aegi klarkommen, es wird schon gehen, denke ich mal. Der Saal ist immer das, was man daraus macht.

