﻿Produktiver Provokateur: Werke von Georg Baselitz auf Schloss Derneburg

Derneburg. In diesem Jahr hatte der Meister des Kopfstandes in der Kunst Geburtstag. Am 23. Januar ist Georg Baselitz 85 Jahre alt geworden. Ein Anlass für Kunstinstitute in der ganzen Welt, dem Maler Ausstellungen auszurichten. Eine der vielleicht schönsten, in jedem Fall aber die persönlichste, widmet ihm das niedersächsische Kunstmuseum Schloss Derneburg. Dieses Schloss war 32 Jahre lang Wohnsitz und Atelier von Baselitz, bevor der Künstler es 2006 an das Kunstsammler-Ehepaar Christine und Andrew Hall veräußerte, das dort nach einer ebenso behutsamen wie eindrucksvollen Renovierung seine Kunstschätze der Öffentlichkeit zugänglich macht.

In den 1990er Jahren ließ sich Baselitz im Park des Schlosses von dem Basler Architekturbüro Steib+Steib ein sogenanntes „Neues Atelier“ bauen: einen puristischen Zweckbau mit Oberlicht, der seinem Bedürfnis, großformatige Bilder zu malen, und seiner spät erwachten Leidenschaft, Skulpturen zu fertigen, gerecht wurde. An diesem Ort zeigen die Halls nun aus ihrer umfangreichen Sammlung unter dem Titel „Baselitz im Atelier“ Werke des Künstlers, die dort in den Jahren von 2000 bis 2006 entstanden sind.

Dramatische Wendungen

Der Zeitraum ist bewusst gewählt, nimmt das Werk von Baselitz im Jahr 2000 doch eine kaum weniger dramatische Wendung als im Jahre 1969. Vor mehr als 50 Jahren begann er, seine Bilder auf dem Kopf zu malen. Er wollte demonstrieren, dass es ihm in erster Linie um die Malerei ging, nicht um die Wirklichkeit. Die Logik der Umkehrung, die viele als Provokation empfanden, ist bis heute eine Signatur des Malers geblieben. Im Jahr 2000 verblüfft und skandalisiert er wiederum nicht wenige, weil er beginnt, frühere Bilder von sich noch einmal zu malen.

Aus der Serie„Spaziergang ohne Stock“: Georg Baselitz auf Schloss Derneburg. © Quelle: Georg Baselitz, Hall Art Foundation

Vordergründig ist das eine brüske Zurückweisung der Forderung an den Künstler, in seinen Werken stets neu zu sein. Alt sind die Bilder indes nur in ihrem Inhalt. In der Form sind sie frisch und neu. Wo Baselitz früher langsam, schwer und dunkel malte, malt er nun mit extrem lasierendem, dünnflüssigem Öl. Schnell, hell und locker auf weißen Grund. Mit traumwandlerischer Sicherheit inszeniert er ein Bildblitzgewitter nach dem anderen aus Strichen, Farben und Punkten. Seine Motive ähneln aquarellierten Stenogrammen. Angesichts mancher Themen sind sie von fast frivoler Leichtigkeit. Picasso fällt einem ein mit seiner Behauptung, man könne nicht alt genug werden, um wieder jung zu sein.

Der Adler stürzt ab

Sehr persönlich sind die Bilder der Serie „Spaziergang ohne Stock“. Sie zeigen einen umgedrehten Torso aus Hosen, Socken und Lackschuhen in Winterlandschaft, in der man den Künstler als jungen Mann vermuten darf. Das Biografische setzt sich fort in den Tondi, den Rundbildern, die Baselitz und seine ihm seit 1962 angetraute Frau Elke präsentieren.

Auch der stürzende Adler taucht auf, das deutsche Wappentier par excellence, das mit manchem Unheil der deutschen Geschichte verbunden ist. Sie treibt Baselitz bis heute um. Vor allem das dunkle Kapitel des Nationalsozialismus. Auf ihn verweist ein Fries schwarzer Hakenkreuze, das diskret den oberen Rand der Skulptur „Pace Piece“ aus dem Jahr 2003 bedeckt. Ein bemaltes Beinfragment, geschaffen mit Axt und Kettensäge aus einem einzigen Baumstamm, kann auch als Selbstporträt des Künstlers verstanden werden.

Auf großem Fuße: Bemaltes Beinfragment, geschaffen mit Axt und Kettensäge. © Quelle: Georg Baselitz, Hall Art Foundation

Solche ebenso rohen wie eindringlichen Skulpturen schafft Baselitz seit 1980. Inzwischen sind etwa 80 von ihnen zusammengekommen. Die erste, „Modell für eine Skulptur“, wurde 1980 für seinen Auftritt im deutschen Pavillon in Venedig geschaffen, ebenfalls in Derneburg. Sie stellt eine grob bemalte, liegende Figur aus Lindenholz dar – mit ausgestrecktem rechtem Arm, der als Hitler-Gruß interpretiert wurde, was damals für einen Skandal sorgte. Auch wenn Baselitz als Sammler afrikanischer Plastiken nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass ihn deren puppenähnliche Posen zu seinem emphatischen Werk inspiriert hätten.

Zuweilen hat man den Eindruck, dass die Provokation, ob in der Kunst oder im Leben, diesem Künstler Energie zuführt. Sei es, dass er Kollegen, die nicht wie er einst die DDR verließen, als „große Arschlöcher“ bezeichnete. Dass er vor Jahren in einem „Spiegel“-Gespräch behauptete, Frauen könnten einfach nicht so gut malen wie Männer. Oder, dass er die „Documenta“-Ausstellungen als „Paralympics“ schmähte. Alles viel Wind, um besser in Fahrt zu kommen. In diesem Sinne möchte man Georg Baselitz auch für die kommenden Jahre guten Flug wünschen.

Bis zum 27. August im Kunstmuseum Schloss Derneburg, 31188 Holle-Derneburg.