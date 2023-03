﻿„Oh, wie ist das schön“: 12.000 Menschen feiern die „Große Schlagernacht“ in der ZAG-Arena

„Gänsehaut-Feeling“ allerorten: Künstler wie Mickie Krause, Matthias Reim und Voxxclub traten bei der „Großen Schlagernacht“ in der ZAG-Arena auf. 12.000 Menschen feierten verzückt.

Volle Halle, pralles Programm: Anna-Maria Zimmermann bei der „Großen Schlagernacht“ in Hannover.

Hannover. Eine volle Halle, ein pralles Programm — der Schlager ist zurück in seinem Habitat: als Riesenevent. 12.000 Besucher sind bei der „Großen Schlagernacht“ in der ZAG-Arena, ein Festival des Genres. Die Vorbühne bildet einen Pfeil ins Publikum: Der Abend soll nach vorne gehen, er gehorcht dem stetigen Discobeat, der sich unter die meisten Songs legt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schlager hatte schon üppigere Kulissen als in dieser Nacht. Zwar blinken Tausende mitgebrachte Lichter im Saal, aber die Bühne ist fast reserviert gehalten: Eine Leinwand, von grünen Neonlichtern umrahmt, in der Ecke steht fast bescheiden „25 Jahre“ — denn die Veranstaltung feiert ein Jubiläum. „Es ist Wahnsinn, was in den letzten 25 Jahren passiert ist“, sagt Moderator René Travnicek und zählt die Alumni der Nacht auf: Kaiser, Helene, Berg, alle Großen waren bereits bei der Schlagernacht.

Matthias Reim an der Luftgitarre

Dieses Mal wird Matthias Reim die meiste Zeit eingeräumt. Der Routinier singt seine Lieder im ärmellosen Shirt, seine Luftgitarre zu zahnlos jaulenden Gitarrensoli bei „Ich liebe Dich“ vollendet die Rock-Pastiche — immerhin kam Reim nicht auf dem Motorrad auf die Bühne gefahren. „Einsamer Stern“ wird eher lauwarm angenommen, lang ist der Anlauf auf den großen Hit: „Verdammt, ich lieb’ Dich“ zelebriert die Arena in Überlänge. Zwischendurch kommt Sohn Julian mit auf die Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es grünt so grün: Die Bühne der „Großen Schlagernacht“, hier mit Pia Malo. © Quelle: Nancy Heusel

Solche Generationenwechsel gehören vielleicht zur Innovation, die am Beginn des Abends versprochen worden war. Newcomer sind heute dabei wie Lichtgestalten. Aber fast alle fahren ähnliche Programme, mit Konservenbeats, Mitsingslogans und hemmungsloser Nostalgie: Ob mit eigenen Hits oder ausgeborgten Songs, ist nebensächlich. Sechs Stunden lang – mit einer Pause – gibt es Party-Dauerdröhnung — dafür muss man Puste haben. Schlagernächte sind etwas für Hartgesottene und Ballermann-Veteranen.

„Griechischer Wein“ mit Dancehall

Oli P. kommt direkt aus den Neunzigern auf die Bühne und aktiviert das Publikum mit großer Effektivität. Natürlich mit „Flugzeuge im Bauch“, denn der Schlager gestattet nicht nur das Ausschlachten der größten Hits, er verlangt es sogar. Seit 2011 ist P. in diesen Gefilden unterwegs, liefert Medleys deutschsprachiger Hits. „Griechischer Wein“ ist mit Dancehall-Rhythmus unterlegt. P.s Stimme wirkt fast ein wenig parodistisch bei dem Versuch, Udo Jürgens zu emulieren. Nicht so beim Malle-Knaller „Johnny Däpp“ — dennoch nehmen die Fans jedes Cover als eine Einladung zum Feiern an.

Der Zweitverwerter: Oli P. © Quelle: Nancy Heusel

Anna-Maria Zimmermann heizt weiter an – Kaliber wie „Amore Mio“ und „1000 Träume weit“ sind mallorcaerprobt. Dann kommt Nik P. Er schrieb einst den Überhit „Ein Stern“. An diesem Abend animiert sein nachdenklicheres Programm das Publikum aber eher zum Plaudern, bis die bekannten Zeilen losgehen und der Saal mitsingt. Ramon Roselly liefert einen Soundtrack für Strandbar und Schmuse-Disco, mit Streicher-Samples und „Oh Baby“-Chören bei „Du bist alles, was ich will“. Mit vier Vokalisten hinter sich bringt Roselly den authentischsten Gesang des jungen Abends. Auch deshalb passt sein Set nicht ganz ins streng durchgetaktete Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gänsehaut-Feeling“ allerorten

Wie üblich kommt die Musik stets vom Band, die Gesänge sind diesmal aber meist live, was nicht allen Performern zugutekommt. Jeder von ihnen attestiert dafür ein „Gänsehaut-Feeling“ — Emotionen hat die Schlagernacht versprochen, und gute Laune wird routiniert geliefert.

Unermüdlich: Olaf der Flipper © Quelle: Nancy Heusel

Olaf der Flipper nimmt die Einladung an, „40 Jahre die Flippers“ vorzutragen — das Outtake der Truppe wurde letzten Sommer von Mallorca-DJs unverhofft zum Sommerhit gepusht. In seiner rot glitzernden Paillettenjacke wirkt Olaf müde, ihm bleibt öfter die Luft zum Singen weg — die Fans übernehmen textsicher. Zum Reprise von „40 Jahre“ bekommen alle einen goldenen Konfettiregen.

Ein Lied für die Nordlichter

„Wir bringen die Halle zum Beben“, verspricht Vincent Gross nach der Pause. Der Schweizer hat hannoversche Wurzeln. Sein Song „Nordlichter“ ist der Region gewidmet, ohne ins Detail zu gehen, weshalb Gross sie besingen lässt. Dafür springt der Sänger über Gatter und Barrieren, um sich ins weiter entfernte Publikum einzufühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die fünf alpinen Jungs von Voxxclub bedienen sich erstmal krachledernder Choreos und mundartlichem Anheizertum, um vom Abend in die Nacht überzuleiten. Die Gruppe feiert die Kuh „Anneliese“ auf der Theresienwiese und die Idee des Oktoberfestes zwischen Beatbox und Barbershop — der Slot ist leicht überzuckert, reißt die Halle aber locker mit. Zu „A Jeder“ rotieren Quintett und Saal Tücher über den Köpfen, nach einer Perkussionsnummer mit einer Biergarnitur geht die Folkloreshow dann richtig los: „Rock Mi“ versammelt einige Heimat-Klischees von Dorffest, Dirndl und Maibaum über dem Beat von „We Will Rock You“.

Party bis Mitternacht

Recycling dieser Art ist so etwas wie eine Lieblings-Strategie der Musikindustrie, logischerweise auch im Schlager, der die Wiederverwertung ohnehin liebt. Den ganzen Abend hört man Schnipsel aus vergangenen Ohrwürmern (egal welcher Genre-Herkunft), die in ansonsten generischen Liedern geparkt werden und zum Mitsingen anregen sollen. Ben Zucker legt seine raue Stimme über die bekannte musikalische Formel und mobilisiert die Massen mit dem Jürgen Drews-Titel „Ein Bett im Kornfeld“ — den er so huldigend ankündigt, dass man denken könne, Drews sei nicht zurückgetreten, sondern verschieden.

Lesen Sie auch

Zuckers restliche Texte über Liebe und Trennung suggerieren das letzte Mal Tiefe, bevor dann die Maske fällt und der Schlachtruf „Jetzt geht’s los!“ ertönt: Mickie Krause macht den Malle-Abriss, lässt die Friseusen tanzen und huldigt dem Alkohol, Schatzis und deren Fotos. Der letzte Slot gehört den DJs von Stereoact, doch die letzten Reserven fordert Krause. „Oh, wie ist das schön“, intoniert er, es wird laut wie vorher nicht, und die Party geht weiter bis Mitternacht.