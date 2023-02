﻿Wo die Bühne bebt: 25 Jahre Riverdance – die Jubiläumsshow in der Swiss-Life-Hall

Hannover. Sie gilt als das Original aller irischen Stepp-Tanz-Shows. Mit Riverdance begann der große, weltweite Erfolg des irischen Stepptanzes, der bis heute anhält. Das weltberühmte Tanzspektakel, längst ein Dauerbrenner und Klassiker, feiert nun sein 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstournee unter dem Motto: „Riverdance – 25 atemberaubende Jahre“. Am Sonnabend gastierte die zweistündige, mitreißende Tanzshow in der vollen Swiss-Life-Hall vor etwa 2500 Tanzfans.

Das altersmäßig gut durchmischte Publikum bekam exzellente Tänze in geschmackvollen Kostümen, schöne Choreographien und wunderbare traditionell-irische Live-Musik dargeboten. Es heißt, speziell für diese Tour wurden das Lichtdesign und die Bild-Projektionen für die 18 Szenen, die auch auf den drei großen LED-Wänden erscheinen, nochmals verbessert. Zudem hat Komponist Bill Whelan seinen weltbekannten, berührenden und preisgekrönten Riverdance-Soundtrack neu arrangiert.

Irische Mythen

Die Besucher erlebten eine faszinierende, abwechslungsreiche Tanzshow, die musikalisch-tänzerisch von der Geschichte und dem Schicksal des irischen Volkes erzählt. Thematisiert werden die Besiedlung des Landes, seine Mythen, die Auswanderungswellen, Trennung, Aufbruch in die Neue Welt – mit dem Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen – und die Heimkehr in die alte Heimat. Die Tänzerinnen und Tänzer, die offensichtlich zu den Besten ihres Fachs gehören, brillieren mit atemberaubenden, ultraschnellen Fußbewegungen, im Ensemble oder bei ihren herausragenden Tanz-Soli.

Zuweilen auch etwas abgehoben: Die Jubiläumsshow von Riverdance in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Tobias Woelki

Ihre Körperbeherrschung und ihre Perfektion bei den Formationsfiguren sowie der hypnotisierende magische Klang des „Klicker-di-Klackers“ der Metallplättchen unter den Steppschuhen reißt das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Das gilt besonders bei den Unisono-Reihentänzen, wenn die gesamte Truppe, zwanzig an der Zahl, in einer Reihe am Bühnenrand tanzt und die Bühne bebt.

Bei Riverdance treffen irische Tänze auch auf andere Tanzarten. So gibt es einen rassig-feurigen andalusischen Flamenco („Firedance“), einen wirbelnden osteuropäischen Tanz und ein „New York“-Duell, bei dem der irische auf den US-amerikanischen Stepptanz trifft. Auch die Musik, die immer wieder Sehnsucht, Hoffnung, Zuversicht und Fröhlichkeit ausdrückt, berührt.

Gesang im Kerzenlicht

Sie wird hervorragend präsentiert von der siebenköpfigen Band, mit traditionellen irischen Instrumenten, wie Bodhrán (Hand-Trommel), Uilleann Pipes, Fiddle, Dudelsack. Außerdem tritt auch ein herausragend singendes Gesangsseptett für Solo- und Chorgesang auf, etwa beim mystisch klingenden Musikstück „The Heart’s Cry“, mit Kerzenbeleuchtung.

Über den Wolken: Riverdance in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Tobias Woelki

Auch der keltische a-cappella-Gesang „Oscail an Doras (Open the Door)“ geht unter die Haut. Mit einem furiosen, donnernden Unisono-Reihentanz endet die Show. Dafür gibt es Riesenjubel und Applaus im Stehen, der noch zu einem schönen Zugabenteil führt. Was diese Tanzshow so besonders macht, ist ihr fein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tanz und reinen Musikstücken, ihre wohldosierter Dynamik und strahelende Farbigkeit.

