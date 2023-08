﻿Zwischen Knarzen und Koloratur: Das Neue Ensemble feiert sich mit einem Fahrradkonzert in Hannover

Hannover. „Ach, wie ist die Welt so tinke“, tönte es über den Kröpcke, „und so sauber und so blank. Denn sie trägt ne tinke Schminke...“ Sicherlich ungewohnt, an diesem Ort den „Zinnoberschlager“ von Kurt Schwitters zu hören. Aber wenn Das Neue Ensemble seine Hände im Spiel hat, wird das Ungewohnte zur Normalität. Und da die renommierten Spezialisten für Neue Musik gerade den 30. Geburtstag der Gruppengründung feiern, warten sie mit einer ganzen Reihe besonderer Veranstaltungen auf. Zum Beispiel mit einem Fahrradkonzert, zu dem eben auch die Schwitters-Einlagen gehörten.

Interessierte waren eingeladen, mit dem eigenen Fahrrad zu erscheinen. Nach der Einteilung in drei Gruppen konnten sie sich auf einen Parcours mit ebenso vielen musikalischen Stationen begeben, an jeder stand eine historische Hannover-Persönlichkeit im Mittelpunkt, an jeder war eine Uraufführung angesagt. Zwischendurch galt es, in Begleitung kundiger Guides in die Pedale zu treten, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, und weil jede Vorstellung dreimal gegeben wurde, bekamen alle alles mit. Die Schirmherrschaft für das Projekt hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) übernommen.

Ein Ständchen für Herschel

Während an der Sternwarte ein Ständchen für die Astronomin (und Musikerin) Caroline Herschel angesagt war und am Leibniz-Tempel im Georgengarten eines für Kurfürstin Sophie Charlotte, drehte sich in der City alles um Kurt Schwitters. Der verstand sich zwar gar nicht so sehr als Dadaist, wie das oft behauptet wird, doch einen Sinn für schräge Unterhaltung, die in stilvolle Albernheit umschlagen konnte, hatte er zweifellos.

Also brachten Bariton Peter Schöne und Pianist Christof Hahn nicht nur den Zinnobersong von der „tinken Schminke“ und der „kleinen Omama“ mit der flotten Musik von Walter Gieseking zu Gehör (passend übrigens zum „Zinnober-Kunstvolkslauf“ am 2. und 3. September), sondern auch den nicht weniger durchgeknallten „Krawattenmacher“, bei dem Walter Lehnhoff den Schwitters-Text vertont hat.

Ein Passant murrt

Die Uraufführung „Drei Drei Drei“ von Gordon Williamson beruhte auf einem „Zahlengedicht“ von Schwitters, das tatsächlich nur aus einer Aneinanderreihung von Ziffern besteht, Schöne demonstrierte in einem mächtigen Spagat zwischen Knarzen und Koloratur, wie interessant die Worte „Null“, „Drei“ oder „Neun“ klingen können, wenngleich ein irritierter Passant zwischendurch kurz und heftig seinem Missfallen Ausdruck verlieh. Den rein instrumentalen Bereich deckte Pianist Hahn mit „Intercessions aus ,Endless Shout‘“ von George Lewis ab, einer Art Jazz-Mutation.

Am Abend lud „Das Neue Ensemble“ dann zu einem Konzert im eigenen Stammhaus, der Alten Grammphonfabrik. Und wer das alles verpasst hat, muss sich nicht gar zu sehr grämen, es folgt eine weitere Jubiläumsveranstaltung: Am 15. Oktober um 16 Uhr gibt Das Neue Ensemble ein Festkonzert im Sprengel Museum.

