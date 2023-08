﻿4. bis 6. August: Das ist das Programm des Fährmannsfests

Linden-Nord. Das Fährmannsfest feiert 40. Geburtstag. Dementsprechend reichhaltig ist das Programm auf den zwei Bühnen. Neben Verpflegung, Getränken, Infoständen und Bootsfahrten ist die Hauptsache selbstverständlich die Musik auf der Bunten Bühne der Faustwiese und der Musikbühne auf der Fährmannsinsel.

Freitag, 4. August

Musikbühne

17.30: Finder

18.20: Das Lumpenpack

19.50: Thees Uhlmann & Band

21.30: Wanda

Samstag, 5. August

Bunte Bühne

16.00: Die Crew von der Bunten Kuh

16.30: Stand-Up Comedy mit Nick Duscheck & Comedy-Krake

18.15: Kai Olaf

19.30: Macht Worte! Poetry Slam

21.30: Spoon and the Forkestra

Musikbühne

15.00 Ember Sea

16.05: Hound

17.15: Indecent Behaviour

18.30: Die Nerven

20.00: Rogers

21.30: Me First and the Gimme Gimmies

Sonntag, 6. August

Bunte Bühne

16.00: Egon und die Treckerfahrer

17.30: Herr Müller und sein Chauffeur

18:30: Margarita & The Boys

20.15: Monsters of Liedermaching

Musikbühne

15.00: Beatbar

15.50: Godots

16.45: Grillmaster Flash

17.55: ARXX

19.15: Raum27

20.45: Wisecräcker

Samstag und Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr: Jeweils halbstündig Abfahrten mit dem Communityboot „ZuKunst“ rund um die Fährmannsinsel. Mehr Informationen unter https://faehrmannsfest.de/.

HAZ