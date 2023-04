﻿Klänge aus der Zeitkapsel: Genesis-Gitarrist Steve Hackett im Theater am Aegi

Eine Lektion in Rockgeschichte: Genesis-Gitarrist Steve Hackett und Band zeigen im Theater am Aegi, wie gut die legendären Songs des Albums „Foxtrot“ aus dem Jahr 1972 gealtert sind.

Hannover. Im vergangenen Jahr wurde „Foxtrot“, das vierte Studioalbum der legendären britischen Rockband Genesis, 50 Jahre alt. Das hat der Gitarrist Steve Hackett, der seit 1970 maßgeblich den Erfolg von Genesis mitbegründete, zum Anlass genommen, die Jubiläumstournee „Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights“ in Großbritannien aufzusetzen. Nun ist Hackett mit seiner Band (Roger King, Jonas Reingold, Nad Sylvan, Rob Townsend, Craig Blundell) auch auf Deutschlandtournee und brachte die unverwechselbaren „Foxtrot“-Songs mit Nostalgieeffekt auf die Bühne des Theaters am Aegi.

Mit Pfiffen, Jubelrufen und ausladendem Klatschen heißt das Publikum die Band um Steve Hackett willkommen. Mit dem gesanglosen Stück „Ace of Wands“ beginnt die Reise zurück zu den unvergessenen, experimentierfreudigen Klängen aus der Anfangszeit von Genesis.

Nostalgie-Highlights

Auch wenn es sich bei den sieben Songs, die in der ersten Hälfte des Abends gespielt werden, um Lieder aus Hacketts eigener Solokarriere handelt, ist die Nähe zum Genesis-Sound der 70er unverkennbar. Das meiste von dem, was er im Gepäck habe, sei sehr nostalgisch, es sei fast so alt, wie er selbst, witzelt der ehemalige Genesis-Gitarrist. Aber genau deswegen ist man an diesem Abend hier: Man will die volle Ladung des alten, zeitlos bleibenden Genesis-Sounds. Einen ganz neuen Song von 2021 gibt es zu Anfang dann aber doch zu hören: „The Devils Kathedral“. Nach „Spectral Morning“ und „Everyday“ folgt griffiger und aggressiver „A Tower struck down“. In „Camino Royale“ singt Hackett zum einzigen Mal selbst, sparsam und bedacht. „Shadow of the Hierophant“ strebt musikalisch progressiv ganz seinem hohepriesterlichen Titel folgend in höhere Sphären. Das Ende des Songs wirkt wie ein Chant, der klanglich immer erhabener ineinandergreift.

Fünfzig Jahre „Foxtrot“

Nach der Pause heißt es dann Eintauchen in den unverkennbar progressiven „Foxtrot“-Sound der 1970er. Ned Sylvan (Gesang) beginnt die nun folgende Albumchoreografie, bestehend aus sechs Titeln (wobei „Supper’s Ready“ ein eigenes Konzert im Konzert darstellt), von einer erhöhten Bühnenposition. Da im Artrock der Gesang nicht dominiert, sondern nur eines der musikalischen Elemente im klanglichen Füllhorn von Genesis darstellt, liegen zwischen den Gesangspassagen Pausen. In diesen schreitet Sylvan wie auf festen Bahnen auf der Bühne hin und her. Hackett spielt sich an seiner Gitarre um der alten Zeiten willen in Höchstform. Phänomenal, was die Gruppe hier abliefert. Pausen zwischen den Songs werden sofort für Applaus genutzt.

Zurück zu den Anfängen: Steve Hackett (links) mit dem Bassisten Jonas Reingold. © Quelle: Villegas

Die Genesis-Lieder der „Foxtrot“-Platte sind keine Kurzgeschichten, sondern musikalische Epen. Besonders eindrücklich ist das im fast dreiundzwanzig Minuten langen „Supper’s Ready“ hörbar. Klar, 50 Jahre nach Release des Albums besteht das Publikum eher aus Besuchern fortgeschrittenen Alters.

Es ist schön, zu sehen, mit welcher Freude sie Hackett zurück zu den Anfängen von Genesis folgen. Viele Nachgeborene begeistert die Progressivität dieser Rockmusik aber nicht minder, sie biedert sich nicht an, sondern schöpft innovativ aus dem Vollen. Es ist ein Glück, sich mit einem der Urväter der Band live in diese Zeitkapsel begeben zu haben. Zweimal Standing Ovation, zwei Zugaben und ein Applaus, der kaum abebben will.

Die Legende Genesis lebt weiter, nach Abenden wie diesen weiß man auch, warum.