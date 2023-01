﻿6000 Kilometer durch den Wald: Ein Schadensbericht

Gerald Klamer hat 25 Jahre als Förster gearbeitet. Dann ist er 6000 Kilometer durch Deutschland gelaufen, um herauszufinden, dass es dem Wald so schlecht geht wie nie.

Hannover. Vielleicht ist er zu früh losgegangen. Im Jahr 2021 hat sich Gerald Klamer, der 25 Jahre lang als Förster in Hessen gearbeitet hat, auf den Weg gemacht. Er hat Deutschlands Wälder durchwandert und von seinen Erlebnissen in seinem Blog „Waldbegeisterung“ berichtet. Aus den Blogeinträgen ist ein Buch entstanden: „Der Waldwanderer. 6000 Kilometer durch Deutschland – Was wir jetzt für unsere Wälder tun können“. Wäre der Waldwanderer ein Jahr später aufgebrochen, hätte er auch die Folgen der Dürre des Jahres 2022 dokumentieren können – und sein persönlicher Waldschadensbericht wäre womöglich noch ein wenig dramatischer ausgefallen.