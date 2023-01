So lustvoll kann man dem 75. Todestag von Kurt Schwitters gedenken: Das Sprengel-Museum feiert den weltberühmten Hannoveraner mit dem Kultfilm „Ursonate“ von Patricia Kopatschinskaja. Und in England setzt sich Stararchitekt Daniel Liebeskind für Schwitters-Schaffenstätte ein.

Hannover. Manche Musikstücke eignen sich zum Skandal, die legendäre „Ursonate“ von Kurt Schwitters gehört dazu. Von nicht weniger als einem „psychologischen Granatenschock“ sprach ein Teilnehmer der Uraufführung, als Schwitters mit seiner nur aus Worten und Silben bestehenden, nennen wir es einmal so, Musik ansetzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute wird das nun nicht mehr so stark erfahren wie 1925. Inwieweit das Publikum damit heute aufzuregen oder vielmehr zu amüsieren ist, erkundet das Sprengel Museum am kommenden Sonntag ab 11 Uhr mit dem Film „Ursonate“ – im Gedenken an den weltberühmten Hannoveraner Kurt Schwitters, der an dem Tag vor 75 Jahren gestorben ist.

Schräger Film nur selten zu sehen

Der Film selbst ist eine Rarität, stammt von der Stargeigerin Patricia Kopatschinskaja und wird selten mal auf Festivals gezeigt. Kein Wunder, denn das Ganze ist so schräg, dass die Künstlerin nur bei sehr ausgewählten Aufführungsorten ihre Zustimmung gibt – Hannover hat da natürlich Heimrecht, und wenn es den Komponisten zu feiern gilt, dann besonders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bemerkenswerte an diesem Film – es gibt auch andere Aufnahmen, bei denen vor allem der jeweilige Rezitator zu sehen ist – ergibt sich aus der Inszenierung. Die Geigerin mit metallic-pinker Haarpracht hat ihr Instrument zur Seite gelegt und nimmt den Schwitters-Text auf tiefergehende Weise ernst, sie hat das Wortungetüm auf vier Akteure verteilt, die sich in verschiedenen Settings und mit Leidenschaft über die sinnvoll-sinnlosen Sätze hermachen und in ausgewählten Momenten die Silbenkaskade mit vergleichsweisen sparsamen Musikeinsprengseln begleiten.

Merzbau im April fertig

Die Szenen spielen im Restaurant oder im ehelichen Bett, in einer Camera obscura oder in einer Toilette. Und dass sich ein Berg von Klorollen in ein singendes Kammermusikensemble verwandeln kann, auch das erfährt man in dem kurzweiligen Streifen. So kann ein Todestagsgedenken auch richtig Spaß machen.

Ach ja, wenn man mitsprechen möchten, hier der Einstieg: „Fümms bö wö tää zää Uu / pögiff / kwii Ee. Oooooooooooooooooooooooo“.

In einigen Wochen wird es noch etwas zu feiern geben: Schwitters Merzbau ist fertig, ab April gibt es ihn wieder zu sehen – wenn das Untergeschoss, das bis dahin brandschutzsaniert wird, wieder öffnet. Der Merzbau wurde runderneuert mit einigen neuen Erkenntnissen zu diesem Gesamtkunstwerk, das die Kunstgeschichte verändert hat.

Protest von Stararchitekt Daniel Liebeskind

Aus Großbritannien kommen nicht so gute Nachrichten: US-Stararchitekt Daniel Liebeskind hat Pläne kritisiert, die ehemalige Schaffensstätte von Schwitters in der nordwestenglischen Grafschaft Cumbria zu versteigern. „Merz Barn“, in der Schwitters nach seiner Flucht aus Deutschland von 1945 bis zu seinem Tod 1948 seine Kunst schuf, soll in diesem Jahr versteigert werden, weil nicht genügend Geld für den Erhalt vorhanden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei eine „wirkliche Schande“, so Liebeskind, dass das Gebäude trotz Spenden von Künstlern wie Damien Hirst und Bridget Riley verkaufen werden müsse. Es sollte erhalten werden als Warnung gegen Propaganda und Konformität, so Liebeskind. Schwitters hatte sein Künstlerstudio als Höhle der Modernen Kunst konzipiert, in der er seine typischen Fundstücke in die Zementwände eingearbeitet hatte.