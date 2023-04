﻿Singen für alle: Maritta Salzer lädt zum täglichen A-cappella-Singtreff

Revival-Party bei Madsack in Alter Druckerei

Kultpartys und Konzerte: So feierten Weltstars in der Rotation in Hannover die Achtzigerjahre

Von Joe Cocker und Motörhead bis zu Klaus Doldinger und Marius Müller-Westernhagen: Sie alle sind in den Achtzigern in der Partylocation Rotation am Steintor in Hannover aufgetreten. Klaus Ritgen hat dort einst das Musikprogramm geprägt. Am 17. Mai soll eine Rotation-Revival-Party am Madsack-Standort in Bemerode steigen – und Ritgen erzählt vorab von seinen Erinnerungen, Lederjacken und abseitigen Szenegetränken.